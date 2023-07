Experten uneinig über Änderung von Habecks-Heizgesetz: Wie grün und zukunftssicher sind Pellets wirklich?

Von: Felina Wellner

Vorherige Formulierungen für Pelletheizungen wurden aus Habecks Heizgesetz gestrichen. Ist Energie aus Holz grün und zukunftssicher?

Berlin – Habecks Heizgesetz regt zum Nachdenken über Öl- und Gas-Alternativen an. Neue Vorschriften verunsichern: Welche Heizung darf ab 2024 noch in mein Haus? Dabei besonders im Blick: Die Pelletheizungen – denn die jüngst geänderte Version des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) hat sich mit Blick auf diese Heizalternative geöffnet. Überfällig, findet Martin Bentele, Geschäftsführer des Deutschen Energieholz- und Pelletverbandes (DEPV). Ungerechtfertigt, entgegnet Christian Liesegang vom Umweltbundesamt (UBA). Um diese Änderungen geht es:

Öffnung für Pelletheizungen: Änderung von Paragraf 71G des GEG (Stand: Ende Juni 2023) Die verpflichtende Ausstattung von Pelletheizungen mit Pufferspeicher und solarthermischer- oder Photovoltaikanlage wurde aufgehoben. Holz und Pellets gelten anders als in der Vorgängerversion „ausnahmslos“ als klimaneutrale Option, die das 65-Prozent-Ziel erfüllen.

Habecks Heizgesetz öffnet sich für Pellets – das gilt für Verbraucherinnen und Verbraucher

Nachdem immer mehr Details über die Änderung des Heizgesetzes durchgesickert sind, scheuen sich verschiedene Experten nicht vor einer Bewertung. Der DEPV, der zuvor eine Diskriminierung der „klimaschonenden Heizalternative“ beklagte, zeigt sich zufrieden. „Mit den Änderungen des GEG sind wir zuversichtlich, dass der Umgang mit Pelletheizungen in die richtige Bahn gelenkt wird“, so Bentele im Gespräch mit IPPEN.MEDIA. Beheizungskonzepte auf Holzbasis pauschal auszuschließen, wo sie sinnvoll sein könnten, sei für eine wirksame Wärmewende kontraproduktiv.

Wir kritisieren, dass die Technologieoffenheit so in den Vordergrund gerückt wurde.

Der überarbeitete, technologieoffene Ansatz ermöglicht Verbraucherinnen und Verbrauchern neben Wärmepumpen auch Alternativen wie Holzpellets in den Blick zu nehmen – ohne dabei Nachteile in den für 2024 festgelegten Förderungssummen in Kauf zu nehmen. Was der DEPV begrüßt, stößt beim UBA auf Widerstand. Mit Sorge blickt Sprecher Christian Liesegang auf eine steigende Nachfrage nach Pelletheizungen, die damit einhergehen könnte. Denn: Anstelle Holz zu verbrennen, könne es in Wäldern und als Rohstoff für den Häuserbau CO₂ binden und damit eine wichtige Rolle für den Klimawandel spielen.

Laut Experten: So grün und zukunftssicher sind Pellets wirklich

„Die gesamte Wertschöpfungskette von der Rohstoffgewinnung über die Holzverbrennung bis hin zur Verwertbarkeit der Holzreste ist hierzulande bei Holzpellets eine rundum grüne und saubere Sache“, lobt Bentele das Heizen mit Pellets. Tatsächlich sind laut Bundesamt für Wirtschaft und Energie die CO₂-Emissionen beim Heizen auf Basis von Holzpellets mit 0,036 Kilogramm pro Kilowattstunde um ein sechsfaches geringer, als wenn mit Öl oder Gas geheizt wird.

Dem sauberen Image, nach welchem außerdem für die Pelletherstellung nur heimische Sägereste verwendet werden, widerspricht UBA-Sprecher Liesegang: „10 bis 15 Prozent der Pellets werden aus Frischholz hergestellt.“ Ein weiterer Einwand: Wenn Holz verbrannt wird, entstehe Feinstaub. Ohne zusätzlichen Maßnahmen, die in der vorherigen GEG-Version festgeschrieben waren, könnten europaweite Vorschriften zu Linderung der Feinstaubreduktion nicht eingehalten werden.

Bei der Installation moderner Pelletheizungen kann man nichts falsch machen.

Anlehnend an den Vorwurf von Liesegang, verweist DEPV-Sprecher Bentele darauf, dass Holzenergie mittlerweile in modernen und nahezu staubfrei betriebenen Heizkesseln gewonnen wird. Anders als bei Kaminöfen könnten bei Pelletheizungen durch die Automatisierungen umweltbelastende Bedienungsfehler ausgeschlossen werden.

Abwägungskriterien: Was Verbraucher vor einer Pellet-Installation beachten sollten

Einig sind sich der UBA- und DEPV-Sprecher mit Blick auf den Neubau: Hierbei ist die Verwertung von Holzpellets meist ungeeignet. Energetisch sanierte Gebäude können klimafreundlicher und wärmeeffizienter beheizt werden. Aus den Gesprächen lassen sich aber auch Einsatzgebiete für Pellets herausstellen, über die Einigkeit herrscht. Folgende Aspekte sollten Sie abwägen, wenn Sie das Heizen mit Pellets in Erwägung ziehen:

Eher ungeeignet für Neubauten : Wärmepumpen oder Fernwärme meist bessere Alternative

: Wärmepumpen oder Fernwärme meist bessere Alternative Geeignet für Altbauten, unsanierte Gebäude ; UBA-Sprecher Liesegang spezifiziert: wenn keine energetische Sanierung möglich ist

; UBA-Sprecher Liesegang spezifiziert: wenn keine energetische Sanierung möglich ist Beim Kauf von Pellets besteht eine Abhängigkeit von Marktschwankungen : Tendenz steigend

: Tendenz steigend Holz als endliche Ressource, die fernab vom Heizen nicht nur einen neutralen, sondern einen positiven Klimaeffekt nehmen kann

Liesegang macht deutlich, dass für eine Installation von Wärmepumpen in Bestandsgebäuden oftmals eine energetische Sanierung notwendig ist. Sollten spezielle Gebäudeschutzauflagen ein derartiges Eingreifen verbieten, stellen Pelletheizungen eine gute Alternative dar. Auch für Industrien, deren Prozesse hohe Temperaturen erfordern, können Pelletheizungen eine gute Öl-Alternative sein. Flächendeckend sei Holz allerdings keine Lösung: Mit der endlichen Ressource müsse gewissenhaft umgegangen werden. Auch, weil Holz in seiner eingangs erwähnten CO₂-Speicherfunktion eine wichtige Rolle zur Bekämpfung des Klimawandels spiele.

„Da muss Politik jetzt dringend nachziehen“: DEPV-Geschäftsführer kritisiert Vorgehen der BEG-Förderung

Für Verbraucherinnen und Verbraucher außerdem relevant: Die aktuellen Förderungen bei einem Heizungstausch von bis zu 70 Prozent gelten erst ab Januar 2024. Martin Bentele kritisiert das aktuelle Politik-Vorgehen mit Blick auf die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG). Eine Ankündigung vor der Umsetzung könnte zu einer Verunsicherung führen: Lohnt sich eine Umrüstung erst nach 2024? Der DEPV-Sprecher selbst befürchtet für die Pelletindustrie einen Nachfragerückgang für die zweite Hälfte 2023 und damit Verzögerungen in der Energiewende. Aktuell sei der Markt für erneuerbare Heizungen am Boden. Das werde sich verfestigen, wenn es erst 2024 zu Förderungen kommt. Er appelliert an die Politik, dringend nachzuziehen und die Förderung spätestens im Herbst zu realisieren.