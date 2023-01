„Habe lange Zeit gelogen“: Warum die Gleichstellung beim Blutspenden so wichtig ist

Von: Bona Hyun

Lauterbach (SPD) will das Blutspenden für Homosexuelle vereinfachen und die Diskriminierung beenden. Betroffene Spender begrüßen den Vorstoß.

Bremen – Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die Diskriminierung von homosexuellen Männern bei der Blutspende beenden. Lauterbach zufolge soll nicht mehr die sexuelle Orientierung oder die Geschlechtsidentität Grund für die Rückstellung einer Blutspende sein. Dafür soll laut Angaben des Bundesgesundheitsministeriums das Transfusionsgesetz geändert werden. Die Bundesärztekammer wird dabei verpflichtet, die Blutspende-Richtlinie entsprechend anzupassen. Lauterbachs Vorstoß, homosexuelle Männer beim Blutspenden gleichzubehandeln, wird nicht nur in der Politik begrüßt. Kreiszeitung.de hat mit einem betroffenen Spender gesprochen.

Blut spenden für Homosexuelle soll einfacher werden – was betroffene Spender über die Änderung denken

Dass die Blutkonserven immer knapper werden, ist schon seit Pandemiezeiten ein Problem. Umso relevanter wird es, dass mehr Menschen sich zum Blutspenden animiert fühlen. Auch eine von kreiszeitung.de befragte Person, die anonym bleiben will, spendet seit zwei Jahren regelmäßig Blut – „das letzte Mal vor zehn oder zwölf Tagen“, trotz bisheriger Einschränkungen für Homosexuelle.

Zum Hintergrund: Derzeit dürfen Homosexuelle nur eingeschränkt Blut spenden. Bis Oktober 2017 waren homosexuelle Männer, die mit anderen Männern Geschlechtsverkehr hatten, vom Blutspenden ausgeschlossen. Danach war es für sie nur möglich, wenn sie bis zum Zeitpunkt der Spende seit zwölf Monaten keinen Geschlechtsverkehr mit einem neuen oder mehr als einem männlichen Sexualpartner hatten. Im Oktober 2021 aktualisierte die Bundesärztekammer die sogenannte Hämotherapie-Richtlinie und verkürzten die Sperrfrist von zwölf auf vier Monate.

„Schritt in die richtige Richtung“: Anonymer Blutspender unterstützt Lauterbachs Vorhaben

Auch der anonyme Blutspender war von den Einschränkungen betroffen. Obwohl sich die anonyme Person laut Angaben gewissenhaft auf Geschlechtskrankheiten geprüft hatte und wusste, dass sie kein Übertragungsrisiko darstellte, fiel ihr das Spenden nicht immer einfach. „Ich habe lange Zeit gelogen, es hat sich nicht gut angefühlt, aber ich wusste, ich tue nichts, was ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren kann“, sagte die Person zu kreiszeitung.de.

Den Vorstoß von Lauterbach hält die Person deshalb für einen „Schritt in die richtige Richtung“. Es gehe vor allem um die „Symbolwirkung“, so der anonyme Spender. Doch auch wenn Lauterbachs Gesetzesvorstoß nicht in Kraft treten sollte, will der Spender sich davon nicht entmutigen lassen: „Es wäre bitter und würde nicht das widerspiegeln, in welche Richtung wir als Gesellschaft gehen wollen, aber ich würde mich nicht einschränken, weil ich kein Risiko darstelle.“

Lauterbach will Blutspenden für Schwule erleichtern: Bremen signalisiert Zustimmung

Auch in der Politik findet Lauterbachs Gesetzesvorstoß Anklang. Bremens Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Die Linke) sagte buten un binnen: „Schon aus gesundheitspolitischen Gründen ist es völlig indiskutabel, dass Männer, die Sex mit Männern haben, bei der Blutspende bis heute diskriminiert werden. Der Schritt, dass auch diese Männer künftig Blut spenden können, ist lange überfällig und deswegen absolut richtig und zu begrüßen.“

Zustimmung signalisiert auch die Bürgerschaftsfraktion der CDU in Person ihres gesundheitspolitischen Sprechers Rainer Bensch. Allerdings fordert die Union gleichzeitig die Möglichkeit, das Blut von homosexuellen Männern vor der Verwendung im Labor zu untersuchen. Die Gesetzesänderung sei auch eine Möglichkeit, dem Mangel an Blutkonserven beizukommen. In Österreich und in den Niederlanden ist es unter bestimmten Bedingungen leichter für homosexuelle Männer, ihr Blut zur Verfügung zu stellen. Zudem können sogar Tiere ihr Blut spenden und Lebensretter werden.