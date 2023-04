Reiseziele für den schmalen Geldbeutel: Hier können Sie 2023 günstig Sommerurlaub machen

Mit nur wenig Geld verreisen? In diesen Ländern ist es möglich. Das sind die günstigsten Reiseziele für den Sommer 2023.

Bremen – In Zeiten der Inflation und nach zeitweiser Schließung der Grenzen wegen Corona-Maßnahmen für Urlauber, stehen viele Menschen vor einem Problem: Sie wollen endlich wieder reisen, aber es ist einfach zu teuer. Hotels, Flüge und sogar Maut bei Autoreisen machen den Urlaub teils nur schwer bezahlbar. Jetzt gilt es, das passende Reiseziel zu finden, das man sich auch mit einem kleineren Geldbeutel leisten kann.

Verschiedene Anbieter werben aktuell mit den günstigsten Pauschalreisen. Doch welche Länder sind für deutsche Reisende tatsächlich am erschwinglichsten?

Günstige Reiseziele von Deutschland aus: Mallorca am beliebtesten – Pauschalreisen in die Türkei preiswert

Mallorca ist in den Köpfen vieler Deutscher nicht einmal mehr Ausland und der Ballermann gilt im Volksmund schon als 17. Bundesland. Laut dem Vergleichsportal Check24.de ist die Partyinsel eines der beliebtesten Reiseziele überhaupt. Das Vergleichsportal wirbt mit Preisen ab 238 Euro pro Person für fünftägige Pauschalreisen nach Mallorca, inklusive Flug. Auch die Türkei ist mit Preisen für Pauschalreisen von fünf Tagen mit Flug und Hotelübernachtung ab 210 Euro verhältnismäßig günstig.

Wer sich noch etwas mehr leisten kann, reist zum Beispiel nach Barcelona an die Küste Spaniens oder auf die griechische Insel Euböa. Hier kann man Städtetrips mit wunderschöner Natur und Strandurlaub kombinieren. Auch die italienische Region Venetien nahe Venedig bietet alles, was man sich im Sommerurlaub wünschen kann. Meer, Kultur, gutes Essen.

Ebenso Tunesien, wo besonders die malerische Küstenstadt Monastir zu empfehlen ist. Laut reisereporter.de kosten zwei Wochen Urlaub für zwei Personen mit Flug dort nur zwischen 1700 und 1800 Euro.

Und wer es besonders günstig möchte, der wählt eine Reise innerhalb Deutschlands mit dem Zug. So kann man nicht nur das eigene Heimatland neu entdecken, sondern hat es auch noch bequem und günstig, wenn ab Mai das Deutschland-Ticket für 49 Euro gilt. Allzu lange warten sollte man aber besser nicht: Es waren zum Beispiel Hotels und Campingplätze am Dümmer See schon Ostern 2023 nahezu ausgebucht.

Geheimtipp Albanien: Günstiges Reiseland im Kommen

Albanien ist nicht unbedingt das bekannteste Reiseziel, wenn man an den Sommerurlaub denkt. Tatsächlich ist das kleine Land am adriatischen und ionischen Meer als Touristen-Magnet aber immer mehr im Kommen. Die knapp 3 Millionen Einwohnern sind gastfreundlich und die 362 Kilometer lange Küste lädt zum gemütlichen Badeurlaub im mediterranen Klima ein. Wer keine Lust auf Strand und Faulenzen hat, kann aber auch in den bis zu 600 Meter hohen Gebirgen wandern und klettern.

Günstig ist Albanien deswegen, weil es von Touristen noch nicht so überlaufen ist wie andere Urlaubsorte und weil der Wechselkurs für Deutsche günstig ist. Ein Euro sind umgerechnet etwa 113 albanische Lek und wer in einem gemütlichen AirBnB urlauben möchte, findet ganze Strandhäuser für 40 Euro die Nacht.

Schöne Ferien für Groß und Klein: Die günstigsten Reiseziele als Familie

Wenn man nur als Pärchen oder sogar allein reist, dann kann man sich unter Umständen auch hier und da einen Flug oder ein schönes Hotel leisten. Mit Kindern wird das in den meisten Ländern schnell richtig teuer. Laut dem Reisemagazin Voucherwonderworld gibt es aber auch für Familien mit schulpflichtigen Kindern Reiseziele, die dem Geldbeutel nicht zu sehr wehtun.

Dazu gehören zum Beispiel Bulgarien, Kroatien und das griechische Festland. Sie sind über den Landweg erreichbar und laden zu einem hervorragenden Badeurlaub am Meer ein. Hier kann man außerdem die oft günstigere Alternative des Campings ausprobieren, bei der man sogar seinen Hund mitnehmen kann. Das macht den meisten Kindern Spaß und es gibt viele Apps, die günstige Camping-Stellplätze zeigen. Ungarn bietet sich für Urlaub am Badesee an. Besonders der Plattensee ist in vielen Bereichen sehr flach und für Kinder gut geeignet.