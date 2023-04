Großer Wechsel bei Bio-Kette Basic – Was sich jetzt für Kunden ändert

Die Bio-Supermarktkette Basic wird von Konkurrent Tegut übernommen. Lesen Sie hier, wie es dazu kam und was sich zukünftig für die Kunden ändert:

Die letzten Jahre waren für die Bio-Supermarkt-Kette Basic nicht leicht. Viel musste sie unter der Pandemie, der Inflation, dem Ukraine-Krieg und nicht zuletzt der Kaufunlust der Kunden leiden. Diese Situation führt zu einer kleinen Sensation für Bio-Supermarktkunden: Tegut übernimmt den angeschlagenen Bio-Händler Basic. Dadurch könnten die rund 520 Beschäftigten in den Filialen und in der Verwaltung ihre Jobs behalten. Doch, was ändert sich zukünftig für Kunden?

HEIDELBERG24 verrät, wie es zu der Übernahme von Tegut kam und was sich künftig für Basic Kunden ändert.

Ende 2022 war die Bio-Supermarktkette Basic in ein Schutzschirmverfahren nach geltendem Insolvenzrecht gerutscht. Der Vorstand stellte dazu beim Amtsgericht in München einen entsprechenden Antrag ein. Nun wird der Konkurrent Tegut übernehmen. (rah)