Große Fernseher vor dem Aus – EU-Verordnung mit neuen Öko-Richtlinien

Von: Ulrike Hagen

Teilen

Große, hochauflösende Fernseher könnten bald verboten sein. Neue EU-Richtlinien verschärfen die Regeln – ab 1. März 2023 gelten neue Energiegrenzwerte.

Straßburg – Durchschnittlich ein Drittel des Haushalts-Stromverbrauchs gehen auf das Konto von Fernsehern, Computern und Co., so Zahlen der Verbraucherzentrale, die in der Energiekrise Kunden vor Ersatzversorgung warnte. Nun greift die EU durch. Sie legt neue Grenzwerte für den Energiebedarf von Fernsehgeräten fest – und verschärft ab 1. März 2023 die Ökodesign-Verordnung. Es gelten dann neue Energiegrenzwerte für Monitore und Fernseher. Vor allem größere OLED-TVs und Bildschirme mit sehr hoher Auflösung könnten damit wie Geräte der neuen Generation von 8K-Fernsehern vor dem Aus stehen.

Einige große Fernseher im Wohnzimmer könnten bald die Seltenheit sein. Eine neue EU-Richtlinie verschärft die Regeln. © AndreyPopov/Panthermedia/Imago

Großen Fernseher droht das Aus – EU-Verordnung mit neuen Öko-Richtlinien

Die neuen EU-Verordnungen bewerten zum einen die Effizienzklassen von TV-Geräten neu. Das bedeutet: Die Einstufung auf dem sogenannten „Energielabel“, das im Handel alle Elektrogeräte von A bis G einordnet, ändert sich deutlich. Fernseher, die bisher beispielsweise in der Energieklasse A eingestuft werden, landen nun in der Klasse G. Das neue Label gilt bereits seit 1. März 2021. Ab März 2023 jedoch wird auch die Ökodesign-Verordnung verschärft: Der Mindeststandard liegt dann bei Klasse F. Größeren, hochauflösenden Displays droht also ein Verkaufsstopp.

Stromverbrauch beim Fernsehen: So viel kostet TV schauen Beim Stromverbrauch eines Fernsehers kommt es insbesondere auf die Technologie des Bildschirms an. Der Energiebedarf zwischen beispielsweise LED-Fernsehern und OLED-Fernsehern schwankt deutlich. Auch die Bildschirmgröße, seine -helligkeit und individuelle Einstellungen beeinflussen den Stromverbrauch des Geräts. ● Stromverbrauch LED-Fernseher: etwa 70 Watt pro Stunde

● Stromverbrauch LCD-Fernseher: etwa 100 Watt pro Stunde

● Stromverbrauch OLED-Fernseher: etwa 150 Watt pro Stunde

● Stromverbrauch Plasma-Fernseher: etwa 175 Watt pro Stunde Quelle: EnBW

Neue Ökodesign-Verordnung: Großen, hochauflösenden TV-Geräten droht Verkaufsstopp

Bei den neuen Richtlinien handelt es sich um Stromsparmaßnahmen, die ebenso wie Energiesparmaßnahmen, mit neuen Regeln bei Strom und Gas, die Weichen auf Klimaschutz stellen soll. Während die Energieeffizienz-Richtlinie mit ihren Energielabels Verbraucher Hilfestellung leistet, sparsame Geräte zu kaufen, reguliert die Ökodesign-Verordnung eine umweltfreundliche Gestaltung von Produkten und richtet sich an die Hersteller. Die Verschärfungen ab März 2023 treffen also vor allem die Anbieter von Stromfressern, die eigentlich aus dem Haushalt verbannt werden sollten.

Energieeffizienz-Vorgaben können für 8K-Fernseher das Aus bedeuten

Wie Chip.de berichtet, erklären zwar die Hersteller Samsung, Panasonic und Phillips, dass auch die Geräte mit 4K- oder OLED-Technik die Richtlinien stemmen werden. Aber: Für Bildschirme mit einer 8K-Auflösung wird es eng. Ihre mit 7.680 × 4.320 Pixeln viermal höhere Pixeldichte als bei 4K-Displays wird es so gut wie unmöglich machen, die neuen Energiegrenzwerte einzuhalten. Laut Chip.de droht damit de facto ein Verkaufsverbot von 8K-Fernsehern in der EU. Ausgenommen sind die Geräte, die am 1. März bereits auf dem Markt sind.

Mit unserem Newsletter verpassen Sie nichts mehr aus Ihrer Umgebung, Deutschland und der Welt – jetzt kostenlos anmelden!

Neue Energiegrenzwerte für große Fernseher in der EU: Interessenverbände warnen

Die Stromverbrauchsgrenzen für 8K-Fernseher und Micro-LED-Displays sind so niedrig angesetzt, dass kaum ein Gerät in der Lage sei, sie einzuhalten, warnen Branchenverbände. Wie DigitalEurope, die Vereinigung nationaler Elektronikverbände und europäischer Elektrounternehmen, feststellt, würden 71 Prozent von 1281 untersuchten 8K- und Mikro-LED-Displays die neuen Werte nicht erreichen.

Schlupfloch mit Verbrauchertäuschung: Hersteller dimmen Standardhelligkeit

Dabei ist es durch die Hintertür leicht möglich, die neuen Ökodesign-Obergrenzen einzuhalten – vor allem über die Werkseinstellungen. Dafür wird beispielsweise die Helligkeit im Standardmodus – die voreingestellte „Normal“-Konfiguration für die Auslieferung – einfach herunter gedimmt, um den Ausgangsstromverbrauch zu senken:

„Dem Nutzer wird die Bildqualität im Auslieferungszustand wahrscheinlich nicht gefallen, aber die Hersteller können dafür sorgen, dass die Käufer wissen, dass die Einstellungen im Betrieb optimiert werden müssen“, erklärt die 8K Association dazu. Im Klartext: Hersteller können über gezielte Täuschung die Angaben für den Stromverbrauch ihrer Geräte herunter mogeln. Verbraucher sollten sich dann aber auf Überraschungen bei der Stromrechnung gefasst machen. Denn eine Strompreisbremse ab Januar ist bisher noch nicht in Sicht.