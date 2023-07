Künstliche Intelligenz könnte Spritpreise bald anpassen – Experte warnt vor Nachteilen

Ob in den Medien oder in der Schule: Künstliche Intelligenz ist momentan in aller Munde. Künftig könnte sie auch die Spritpreise eigenständig anpassen.

Kassel – In Schulen diskutiert man noch über den richtigen Umgang mit ihr, die Polizei nutzt bereits künstliche Intelligenz (KI). In der Schweiz wird sie nun aber auch für ein ganz neues Aufgabenfeld eingesetzt: Die KI-Software des dänischen Unternehmens A2i Systems kann Spritpreise automatisch anpassen.

Gewinn für Tankstellenbetreiber: KI passt in der Schweiz bereits Spritpreise an

Das Unternehmen wirbt auf seiner Website: „Indem es die Daten Ihrer Kunden nutzt, kann PriceCast Fuel das Wirtschaftsvolumen und die Marge verbessern und letztendlich mehr Profit generieren, sogar unter instabilen Bedingungen des Marktes.“ Die KI nutzt Echtzeit-Daten und kann so auf alle Änderungen des Kundenverhaltens aufgrund von „Wetter, Sportereignissen, Tageszeiten und globalen Ereignissen“ reagieren. Tipps, zu welchen Tageszeiten Tanken besonders günstig ist, könnten so nichts mehr gelten. Dabei sei die Software bemüht, das „perfekte Gleichgewicht zwischen dem Gewährleisten der besten Margen und Volumen und der Preissensibilität der Kunden zu finden“.

Das Mineralölunternehmen Migrol betreibt in der Schweiz insgesamt 300 Tankstellen und gibt im Gespräch mit dem Schweizer Radio und Fernsehen SRF an, dass „PriceCast Fuel“ bereits an einigen Tankstellen zum Einsatz käme. Man wolle den Kunden ein gutes Angebot bieten. Die Software helfe, die Preise effizient und attraktiv zu gestalten. Auf der Webseite des dänischen IT-Software-Anbieters lobt Marc Wettstein von Migrol „PriceCast Fuel“: Er berichtet, dass früher verschiedene Preisdaten manuell miteinander verglichen werden mussten, was sehr zeitaufwendig war. „Mit der Nutzung von Price Cast Fuel bekommen wir sofort Zugang zu den Informationen, die wir brauchen. Es ist schneller, effektiver und wir vermeiden eine Menge manuelle Handhabung.“

KI für Spritpreise in der Schweiz: Der Preisüberwacher warnt vor Kunden-Nachteilen

Stefan Meierhans (Die Mitte) nimmt in der Schweiz das Amt des Preisüberwachers ein. Seine Hauptaufgaben sind „die Verhinderung kartellistisch überhöhter Preise, die Preisbeobachtung sowie die Orientierung der Öffentlichkeit“, wie es auf der Seite des Bundesrates heißt. Der Preisüberwacher spricht gegenüber dem SRF von „PriceCast Fuel“ als einem Game-Changer. „Computer lernen, wie sie Konsumentinnen und Konsumenten noch besser packen können, ihnen noch mehr Geld aus dem Portemonnaie ziehen können“, warnt er. „Die Wettbewerbsbehörden müssen anfangen zu verstehen, was hier jetzt abgeht“. Die Gefahr bestünde, dass über die Algorithmen der Software stille Absprachen stattfänden, was dann niemand beweisen könne, sagte Meierhans gegenüber dem SRF.

