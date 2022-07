Grillen im Sommer: Hohes Bußgeld bei Verstoß gegen Grillverbot

Grillen im Park kann mancherorts verboten werden. © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Sommerzeit ist Grillzeit. Doch die langanhaltende Hitze trocknet Natur und Boden drastisch aus. Ist Grillen im Freien bei Trockenheit erlaubt? Hier mehr lesen:

Dortmund – Die langanhaltende Hitze führt in Wäldern und Parks zu trockenen Wiesen und Böden. Einige Gemeinden reagieren bereits mit unterschiedlichen Verboten, um Wasser einzusparen. Doch auch die Waldbrandgefahr steigt.

Grillen im Freien birgt somit das Risiko eines Brandes. In vielen Bundesländern gilt daher in den Sommermonaten striktes Rauch- und Feuerverbot in Wäldern und an öffentlichen Plätzen, weiß RUHR24.

Wer gegen die Regelung verstößt, dem droht ein hohes Bußgeld. Im eigenen Garten kann ein Grillverbot nur im Rahmen einer Allgemeinverfügung ausgesprochen werden. Die praktische Umsetzung dieses Verbots bezeichnet der deutsche Feuerwehrverband allerdings als schwierig.