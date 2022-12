Diese Rechte haben Arbeitnehmer bei Glatteis – und dann droht die Abmahnung

Von: Fabian Pieper

Die große Glätte ist vorbei, die nächste aber kommt bestimmt. Ein Experte erklärt, ob Arbeitnehmer dann beispielsweise zu Hause bleiben dürfen.

Bremen – Der Montagmorgen nach dem vierten Advent 2022 war in Norddeutschland einer der rutschigsten Tage der vergangenen Jahre. Nach wochenlangem Dauerfrost kletterten die Temperaturen über Nacht rasant in den positiven Bereich. Einsetzender Regen allerdings fiel auf den noch immer gefrorenen Boden und verwandelte sich schnell in eine dicke Eisschicht. Hunderte Unfälle in Norddeutschland waren die Folge. In Verden starb ein Autofahrer.

Einige der Unfälle hätten vermieden werden können, wären die Beteiligten an diesem Tag – wie die Polizei und viele andere Behörden es empfohlen hatten – zu Hause geblieben. Doch kann ein Arbeitnehmer bei Glatteis oder anderen witterungsbedingten Problemen einfach zu Hause bleiben? Diese und weitere Fragen hat Ingo Kleinhenz als Rechtsberater der Bremer Arbeitnehmerkammer im Interview mit buten un binnen erörtert.

Trotz Glätte müssen Arbeitnehmer grundsätzlich pünktlich am Arbeitsplatz erscheinen

Und der hat zunächst keine guten Neuigkeiten. Denn Kleinhenz betont, es bestehe „grundsätzlich die Verpflichtung am Arbeitsplatz pünktlich zu erscheinen“. Dafür sorge das sogenannte Wegerisiko. Das besagt, dass ein Arbeitnehmer selber dafür sorgen muss, pünktlich am Arbeitsplatz zu erscheinen – egal, bei welcher Witterung.

Wer aufgrund der Witterung zu spät zur Arbeit kommt, etwa aufgrund von wegen Straßenglätte angepasster Geschwindigkeit, Staus auf den Straßen oder weil die Windschutzscheibe erst freigekratzt werden musste, müsse laut Kleinhenz damit rechnen, „dass er oder sie die Zeit nacharbeiten muss oder dass der Arbeitgeber die nicht geleistete Arbeit vom Lohn abzieht“. Daher rät er, wenn möglich eine Homeoffice-Vereinbarung mit dem Arbeitgeber zu treffen oder einen Urlaubstag zu nehmen.

Erst dann, wenn der Arbeitsweg mit erheblichen Gefahren für Leib und Leben verbunden und damit unzumutbar wäre, könnten Arbeitnehmer von ihrem Leistungsverweigerungsrecht Gebrauch machen. Diese könnten dann laut Ingo Kleinhenz zu Hause bleiben, hätten dann allerdings keinen Lohnanspruch für den ausgefallenen Arbeitstag. Eine reine Empfehlung der Polizei, zu Hause zu bleiben, würde dafür allerdings nicht ausreichen; dafür müsst die Polizei schon ausdrücklich davor warnen, das Haus zu verlassen, sagt der Rechtsberater der Arbeitnehmerkammer.

Anspruch auf Kinderbetreuung überwiegt bei Schulausfall wegen Glätte

Noch einmal anders sieht der Fall für Eltern aus, wenn die Betreuung der Kinder durch Schul- und Kindergartenausfall nicht gesichert ist – zumindest dann, wenn die Kinder auch wirklich betreuungsbedürftig sind. Das ist bei Kindern unter zwölf Jahren oder bei Kindern mit Behinderungen der Fall. Dann nämlich überwiegt der Betreuungsanspruch, sodass Eltern sich beim Arbeitgeber melden und zu Hause bleiben können – und nicht nur das, so Kleinhenz: „Der Arbeitgeber wäre in diesem Fall grundsätzlich auch verpflichtet, den Lohn für die ausgefallene Arbeitszeit zu zahlen.“

Und trotzdem kann es vorkommen, dass der Arbeitgeber mit Konsequenzen droht oder sogar Abmahnungen ausspricht, weil der Arbeitnehmer nicht zur Arbeit erscheint. Dann empfiehlt Ingo Kleinhenz eine Rechtsberatung. Was genau Arbeitnehmer jedoch tun können, hänge immer vom konkreten Fall und den Konsequenzen ab, die sich für den Arbeitnehmer ergeben.