Glassplitter im Gemüse sorgen für neuen Rückruf

Von: Malin Annika Miechowski

Aktuell müssen Kunden wegen eines Rückrufes beim Einkauf genau hinsehen, was im Einkaufswagen landet (Symbolbild). © Michael Gstettenbauer/Imago

Beim Verzehr von bestimmtem Gemüse gilt es aktuell, vorsichtig zu sein. Der Hersteller hat einen Rückruf gestartet – und lässt Fragen offen. Hier die Infos:

Deutschland – Viele Sorten Gemüse gibt es nicht nur als frische Variante, sondern teilweise auch in Tüten, Gläsern und Konserven vorbereitet zum Kochen. Doch aufgepasst: Denn in einem Produkt könnten Glassplitter enthalten sein. RUHR24 deckt auf, welches Gemüse Teils des Rückrufes ist und was Verbraucher im Ernstfall nach dem Verzehr tun können.

Vor allem bei Fremdkörpern, die nicht in die Produkte gehören, besteht ein Gesundheitsrisiko. Das richtige Handeln ist daher entscheidend.