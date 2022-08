Gin wird zurückgerufen: Gefahr von inneren Verletzungen droht

Von: Katharina Küpper

Teilen

Gin-Freunde aufgepasst: Eine Marke des Kultgetränks ist von einem Rückruf betroffen. © Waldmüller/Imago; Produktwarnung/ONYX Vertrieb; Collage: Sabrina Wagner/RUHR24

Wer gerne Gin trinkt, sollte jetzt aufpassen: Eine Sorte ist von einem Rückruf betroffen. Der Konsum kann zu inneren Verletzungen führen. Hier mehr erfahren:

Mehr zum Thema Rückruf von Gin: Im Ernstfall droht Arzt-Besuch wegen durchsichtiger Gefahr

„Nach mir die Gin-Flut“, „gib dem Leben einen Gin“, „let the evening be Gin“: In den vergangenen Monaten entwickelte sich der Schnaps auf Wacholder-Basis zum echten Kultgetränk – das rege konsumiert wird. Jetzt ist aber ein Gin von einem Rückruf betroffen, berichtet RUHR24.

Der Verzehr kann schlimme Folgen haben. Es kann sogar zu inneren Blutungen führen.