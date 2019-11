Über Internet und Einzelhandel verkauft

Rückruf: Eine niederbayrische Firma ruft ein Produkt zurück - es droht Todesgefahr.

Massing - Wegen einer möglichen Gesundheitsgefährdung durch Blausäure ruft die niederbayerische Firma Salzhäusl Himalaya Kristallsalz GmbH Produkte mit Aprikosenkernen zurück. Das Unternehmen aus Massing im Landkreis Rottal-Inn teilt am Donnerstag (1. August) mit, dass folgende Waren davon betroffen sind:

Biokraft Natura Nr. 8 Aprikosenkerne

Bio Aprikosenkerne

Bio Müslimix-Beigabe Aprikosenkerne.

Produkt-Rückruf: Todesgefahr durch Gewürz wegen Blausäure

Der Rückruf gilt für alle Chargen dieser Produkte. Die Artikel wurden über das Internet sowie im Einzelhandel vertrieben. Ein Verzehr könne laut Hersteller zu Atemlähmungen oder zum Tod führen. Kunden könnten die Artikel gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben.

Bittere Aprikosenkerne enthalten von Haus aus einen relativ hohen Anteil an Amygdalin. Laut des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz können bereits wenige Kerne täglich zu Vergiftungserscheinungen führen. Auch die Firma Greifen-Fleisch GmbH ruft eine Leberwurst zurück, die Metallteile enthalten könnte.

Gewürz-Rückruf: Im schlimmsten Fall zu innerer Erstickung führen

Die Aprikosenkerne enthalten bis zu 300 Milligramm Cyanid je 100 Gramm bzw. bis zu einem Milligramm pro Kern. Bei übermäßigen Verzehr der Kerne könne die Blausäure wichtige Enzyme der Zellatmung blockieren und im schlimmsten Fall zu innerer Erstickung führen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung rät, maximal zwei bittere Kerne pro Tag zu essen oder ganz darauf zu verzichten. Währenddessen muss auch Netto ein beliebtes Getränk zurückrufen - die Flaschen könnten explodieren.

Produkt-Rückruf: Es droht Todesgefahr - Aprikosenkerne als alternative Maßnahme

In der Stellungnahme des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz heißt es: „Die Nachfrage nach Bitteren Aprikosenkernen ist gestiegen, seit in verschiedenen Medien der Verzehr als alternativmedizinische Maßnahme zur Krebsbehandlung empfohlen wurde. Diese Empfehlungen zielen auf nicht wissenschaftlich anerkannte, therapeutische Wirkungen ab und lassen die für ein Lebensmittel anzuwendenden Sicherheitsaspekte in gefährlicher Weise außer Acht.“

Im September 2019 wurden erneut Aprikosenkerne zurückgerufen, da sie zu große Mengen Blausäure enthalten.

