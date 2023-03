Gesichtscreme nicht immer benutzen – es ist ein Irrtum in der Hautpflege

Mindestens einmal am Tag verwenden die meisten Menschen Gesichtscreme. Ein Fehler? Lesen Sie hier, warum Dermatologen von dem Hautpflege-Dogma abraten:

Was Hautpflege angeht, heißt es immer wieder: Das A und O sind Gesichtscremes. Sie sollen dem Gesicht eben Feuchtigkeit spenden, sie sollen die Hautalterung aufhalten, sie sollen gleichzeitig Unreinheiten verhindern und am besten einfach alles gleichzeitig können. Die Versprechungen, die also von den Hautpflegeprodukten gemacht werden, sind oft eher zu gut, um wahr zu sein. Dabei macht man es sich oft unnötig kompliziert.

HEIDELBERG24 verrät, warum immer Gesichtscreme zu verwenden ein Irrtum sein kann.

Keine Gesichtscreme? Das erscheint einem heutzutage fast schon so falsch, wie das Zähneputzen ausfallen zu lassen. Dabei ist im Gegensatz zur Zahnpflege das Verwenden von Gesichtscremes nicht für jeden das Richtige. (paw)