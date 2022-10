Gerichtsurteil gegen Aldi – Rabatte zu instransparent

Von: Pauline Wyderka

Eine Klatsche muss Aldi kürzlich einstecken. Der beliebte Discounter habe Rabatte verwirrend dargestellt und Kunden damit irregeführt. Lesen Sie hier, wie das Gericht eingreift:

In Zeiten, in denen man durch Inflation und hohe Kosten ganz besonders auf sein Geld gucken muss, greift man gerne auf ein echtes Schnäppchen zurück. Beliebt für einen günstigen Fang ist da gerade der deutsche Discounterriese Aldi. Dieser lockt jede Woche mit scheinbar unschlagbaren Angeboten in seinen Prospekten. Scheinbar? Ja, denn anscheinend ist der günstige Preis oft mehr Schein als Sein. Nach einem Gerichsturteil muss die Kette ihre Angebote nun anders darstellen.

HEIDELBERG24 verrät, warum ein Gericht zum Wohle der Kunden nun gegen Aldi-Rabatte vorgeht.

Die Papier-Prospekte von Aldi sind besonders beliebt. Während andere Händler allmählich auf digitale Angebote umsteigen, hält Der Discounterriese zu den Angeboten zum Blättern. (paw)