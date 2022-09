Genialer Fenstertrick hilft beim Heizkosten sparen: Wintermodus einstellen

Von: Natalie-Margaux Rahimi

Mit einem einfachen Fenster-Trick sparen Verbraucher Heizkosten. © Jochen Tack/Imago

Die Fenster auf Wintermodus stellen. Wie bitte? Ja, das funktioniert wirklich und kann ganz wunderbar beim Heizkosten sparen helfen. Wie das funktioniert.

Hamburg – Tipps zum Energiesparen gibt es viele. Doch diesen hier kennen nur die Wenigsten. Denn mit nur ein paar wenigen Handgriffen können Sie Ihre Fenster in den Wintermodus stellen und so im Zweifel einiges an Heizkosten einsparen. Wie funktioniert das?

Was der Wintermodus ist und wie Sie Ihre Fenster richtig einstellen, verrät 24hamburg.de hier.

Der Begriff Wintermodus ist allerdings etwas irreführend. Schließlich steht die Funktion das ganze Jahr über zur Verfügung. Hinter dem Begriff verbirgt sich schließlich nur eine einfache Einstellung am Fenster selbst.