Was macht mich glücklich? Geld ist nicht alles, aber was man damit macht

Von: Moritz Bletzinger

Geld macht nicht glücklich. Oder? Studien zeigen, dass es doch großen Einfluss hat. Der ist aber doch versöhnlicher, als erwartet.

Frankfurt – Was macht mich glücklich? Auf diese bedeutende Fragen haben viele Menschen noch keine Antwort gefunden. Nicht wenige sind sich zumindest sicher: Geld ist es nicht. Aber wie viel ist dran an dieser fast zur Floskel verkommenen Lebenseinstellung?

„Wir Menschen sind recht schlecht darin, vorherzusagen, was uns wirklich guttut“, sagt Glücksforscher Jan Delhey im Gespräch mit dem WDR. Er ist Soziologie-Professor an der Universität Marburg und stellt fest: Geld ist nicht alles, aber doch ziemlich viel. Das belegen zahlreiche Studien.

Schenken macht glücklicher als Haben: Ohne Geld geht das aber auch nicht

Delhey spricht von zwei möglichen Mechanismen: „Zum einen bringt Geld eine gewisse Sorglosigkeit. Man muss sich nicht über alles Gedanken machen.“ Und zum anderen erfüllt der Mammon nicht bloß einen schieren Selbstzweck.

Tatsache ist: Unseren Liebsten – zum Beispiel Familienmitgliedern oder Freundinnen und Freunden – etwas zu kaufen, macht uns glücklicher, als Geld für uns selbst auszugeben. Menschen sind glücklich, wenn sie anderen etwas schenken. „Wir sprechen da von einer Art wohligen Wärme und dem Wissen, etwas Sinnvolles mit dem Geld angestellt zu haben“, sagt der Glücksforscher. Auch Spenden hat den gleichen Effekt. Geld ist also doch verdammt wichtig. Und trotzdem gilt ein versöhnliches Fazit: Geld macht Menschen glücklich, wenn sie dadurch nett zu anderen sein können.

Man sollte allerdings meinen, dass die Grenzen des geldlichen Glücks irgendwann erreicht sind. Ab einem gewissen Kontostand habe ich schließlich genug Vermögen, um allen beinahe alles zu kaufen, was ich möchte. Zu diesem Schluss kam Nobelpreisträger Angus Deaton in einer Studie aus dem Jahr 2010. Sein Ergebnis: Lebensglück und Geld korrelieren bis zu einem Jahreseinkommen von 75.000 Dollar. Ab dann sei der Zusammenhang verschwindend gering.

Wie viel Geld ist genug? Es gibt offenbar doch keine Glück-Obergrenze

Hat sich Deaton geirrt? Die Forscher Daniel Kahnemann und Matthew Killingsworth veröffentlichten 2023 eine neue Studie. Ihre Aussage: Mehr Geld, mehr Glück. Und das gilt mindestens bis zu einem Jahreseinkommen von 500.000 Dollar, sagen sie. Hat sich die Einstellung der Menschen verändert?

33.391 berufstätige Menschen aus den USA wurden mit der Smartphone-App „Track Your Happiness“ beobachtet. Sie verdienten im Schnitt 85.000 Dollar pro Jahr. Und tatsächlich: Das glücklichste Drittel hatte ein Jahresabkommen von über 100.000 Dollar. Bei den allermeisten, stieg das Glück direkt mit dem Einkommen. Das bestätigten die Befragten bis zu 500.000 Dollar. Was nicht heißt, dass dort Schluss sein muss. Denn: Die Gruppe derer, die jedes Jahr über eine halbe Million einnehmen, war für eine statistische Auswertung einfach zu klein.

Gen Z definiert Glück neu – Baby-Boomer hängen deutlich stärker am Geld

Geld regiert das Gemüt. Zumindest das von Baby-Boomern. 73 Prozent der Befragten aus den Jahrgängen 1955 bis 1964 gaben in einer WDR-Erhebung an, ein hohes Gehalt sei ihnen wichtiger als Freizeit. Die Generation Z (Jahrgänge 1995 bis 2012) entwickelt sich da schon zu Systemsprengern: 53 Prozent antworteten, ihnen sei Freizeit wichtiger.

Generell gilt außerdem, wo sich Menschen weniger Sorgen machen, ohne eigenes Geld in Probleme zu geraten, hängt das Glücklichsein auch weniger vom Kontostand ab. „In wohlhabenderen Länder wie Deutschland ist der Unterschied in der Lebenszufriedenheit je nach Einkommen nicht so groß wie in ärmeren“, sagt Glücksforscher Delhey. Es bleibt also doch dabei: Glücklichsein und Geld komme nicht ohneeinander aus. (moe)

