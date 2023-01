Geheime Whatsapp-Funktion im Chat: Text formatieren mit einfachem Trick

Von: Tobias Becker

Teilen

Beim Messengerdienst Whatsapp kann man Textnachrichten formatieren. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Whatsapp lässt User mit einem kleinen Trick ihre Nachrichten „fett“, kursiv oder durchgestrichen schreiben. Lesen Sie hier, wie man Wörter und Textblöcke in Whatsapp formatieren kann:

Whatsapp bringt nicht nur regelmäßig neue Funktionen heraus, sondern besitzt auch einige, die viele User noch gar nicht kennen. So lassen sich auch Texte in Chats formatieren. Heißt: fettgedruckt hervorheben, kursiv schreiben oder auch das Durchstreichen ganzer Blöcke ist möglich.

echo24.de verrät, wie man Wörter und Textblöcke in Whatsapp formatieren kann.

Diese Funktionen sind schon länger möglich, anders als einige Neuerungen, die erst mit zukünftigen Updates möglich sein werden. Dazu zählt auch das einfache Blockieren von Kontakten. (tobi)