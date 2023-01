Gegen Rassismus und Diskriminierung – Whatsapp testet neues Feature

Von: Tobias Becker

Whatsapp will nun gegen unangemessene Inhalte vorgehen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Das Internet und Social Media dienen häufig dazu, unangemessene Inhalte zu verbreiten. Lesen Sie hier, wie Whatsapp künftig gegen Rassismus und Diskriminierung vorgehen will:

Um den Jahreswechsel gibt es mächtig Wirbel bei Messenger-Riesen Whatsapp. Viele Änderungen sind in Planung, einige neue Funktionen bereits für alle User verfügbar. In der Testphase sind allerdings weitere Neuerungen geplant – und zeigen, dass Whatsapp nun auch gegen unangemessene Inhalte vorgehen will.

Whatsapp künftig gegen Rassismus und Diskriminierung vorgehen will.

Whatsapp hat schon einige neue Funktionen eingeführt und arbeitet an weiteren. User dürfen sich über sichere Verfizierungen, neue Emojis und einfachere Kamera-Nutzung freuen. (tobi)