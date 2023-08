Pflege und Ernte: Diese Gartenarbeiten sind im August zu erledigen

Von: Stefanie Lipfert

Der August ist da und der Garten steht in voller Blüte. Trotzdem gibt es genug zu tun. Wir geben einen Überblick, was jetzt im Garten erledigt werden sollte.

Kassel – Der Sommer neigt sich langsam dem Ende und das bedeutet: umfangreiche Gartenarbeiten. Ende August geht das Wachstum der meisten Pflanzen zurück und erste Vorbereitungen für den Winter müssen getroffen werden. Der Sommermonat kann aber zum Beispiel genutzt werden, um noch letzte Gemüse- und Obstsorten zu säen.

Gartenarbeit im August: Pflege ist das A und O für die Pflanzen im Spätsommer

Wichtig für den Garten im August ist das Gießen: Durch die hohen Temperaturen und die starke Sonne drohen viele Pflanzen zu verdursten oder vertrocknen. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Pflanzen regelmäßig gegossen werden. Denn die Sonne kann im Garten viel Schaden anrichten. Aufgrund des starken Sonnenlichts haben die Pflanzen schließlich einen hohen Wasserbedarf. Doch das Gießen der Pflanzen sollte gelernt sein, um Fehler zu vermeiden.

Laut dem Protal Utopia.de neigt sich das Wachstum vieler Pflanzen im August dem Ende. Doch vor allem im Sommer lassen sich im Garten schöne Blütenformen und -farben entdecken. Es gibt es auch Pflanzen, die noch im Herbst gedeihen. Diese können bei der Gartenarbeit im August neu ausgesät werden:

Gelber Sonnenhut

Herbst-Anemone

Winterharter Storchschnabel

Staudensonnenblume

Christrose

Rückschnitt: Das müssen Sie bei der Garten-Pflege im August beachten

Für die Gartenarbeit im August stehen mehrere Aufgaben an, unter anderem der Rückschnitt. Stark wachsende Hecken sollten nochmal zurückgeschnitten werden – so können sie in der nächsten Saison kräftiger nachwachsen. Auch der Lavendel oder Brombeeren benötigen einen Rückschnitt im August.

Um den Garten auf den Winter vorbereiten, stehen im August noch einige Aufgaben an. © Benjamin Nolte/dpa-tmn

Utopia empfiehlt zudem, Stauden im August zu teilen. Dazu werden die Wurzelballen geteilt und wieder in die geteilten Stauden wieder ins Beet gesetzt. Für frische Farben im Beet können zusätzlich Herbststauden eingepflanzt werden.

Auch Rosen benötigen eine gewisse Zuwendung in dem heißen Monat: abgeblühte Seitentriebe der Rosen werden zurückgeschnitten, damit neue Blüten besser nachwachsen können. Die Rosen werden im August auch das letzte Mal vor dem Winter gedüngt. Dafür eigne sich besonders organischer Dünger.

Gartenarbeit im August: Dieses Obst und Gemüse können Sie im Spätsommer ernten

Wurde in den vorigen Monaten Gemüse und Obstpflanzen gelegt, können diese im August geerntet werden. Die reichhaltig ausgefallene Ernte kann in der Regel problemlos haltbar gemacht werden, dazu empfiehlt Utopia das Einkochen oder Einfrieren - Gemüse kann problemlos fermentiert werden.

Das kann im August geerntet werden:

Gemüse: Paprika, Tomaten, Gurken, Bohnen, Kartoffeln, Erbsen, Mangold, Fenchel, Zucchini, Kohl (Blumenkohl, Kohlrabi, Chinakohl)

Paprika, Tomaten, Gurken, Bohnen, Kartoffeln, Erbsen, Mangold, Fenchel, Zucchini, Kohl (Blumenkohl, Kohlrabi, Chinakohl) Obst: Birnen, Pflaumen, Pfirsiche, Beeren, Äpfel

Gartenarbeit im August: Diese Pflanzen können eingesät werden

Anfang August haben Hobbygärtner auch noch Zeit für das Säen und Pflanzen von einigen Obst- und Gemüsepflanzen. Meist kann man dann folgende dann im Frühherbst ernten:

Brokkoli

Blumenkohl

Chinakohl

Kohlrabi

Salat

Heidelbeeren

Erdbeeren

Mit dem Beginn der kalten Jahreszeit steht im Garten ein Umbruch an: Dabei gibt es bei den Pflanzen, als auch beim Rasen einiges zu beachten. (sli)