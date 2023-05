WLAN bis in den Garten: So erhöhen Sie Ihre Internet-Reichweite

Von: Vivian Werg

Wer bei schönem Wetter gerne im Garten online geht, braucht ausreichend WLAN-Empfang bis nach draußen. Wie Sie Ihre Internet-Reichweite erhöhen können.

Kassel – Gerade, wenn die Temperaturen steigen, möchte man möglichst viel Zeit im Freien verbringen. Sei es Homeoffice an der frischen Luft oder im Garten ein Fußballspiel streamen, wenn Freunde zum Grillen vorbeikommen. Voraussetzung dafür ist ein Internetzugang, der auch bis nach draußen reicht.

Der Internetempfang in der Wohnung funktioniert mit hoher Qualität reibungslos, aber sobald man auf dem Balkon oder im Garten sitzt, ist es vorbei. Häufig liegt es daran, dass das WLAN des Routers kaum oder erst gar nicht im Garten ankommt. Wie Sie Ihre Internet-Reichweite erhöhen können und welche Tipps Sie für einen besseren Empfang beachten müssen, haben wir nachfolgend zusammengefasst.

Internet im Garten: Mit diesen Tipps sorgen Sie für einen besseren WLAN-Empfang

Ob im Garten, Balkon oder Terrasse – ist das Internet kaum vorhanden oder setzt gar aus, ärgern sich die Nutzer. Oft reichen schon kleine Hindernisse in der Wohnung aus und das WLAN ist auf dem gewünschten Gerät nicht mehr erreichbar.

Hier ein paar praktische Tipps, wie Sie die Reichweite des drahtlosen Internets erhöhen:

Oft wird der WLAN-Router neben dem DSL-Anschluss aufgestellt – ist naheliegend, aber nicht immer die beste Lösung, weil es in vielen Fällen auch die Reichweite beeinträchtigt.

Eine mangelnde WLAN-Reichweite kann auch am Standort des Routers liegen. Damit das Signal am besten empfangen wird, sollte dieser idealerweise relativ weit oben positioniert werden und nicht im unteren Bereich der Wohnung. Achten Sie zudem darauf, dass unmittelbar um den Router herum keine allzu große Störfaktoren vorhanden sind. Für eine ausreichend stabile WLAN-Reichweite sollten Sie den Router möglichst frei aufstellen.

Metallische Gegenstände oder nasse Einrichtungsgegenstände (Aquarium), die in direkter Umgebung des Routers stehen, können die Reichweite des Funknetzes enorm stören. Der Grund: Der Frequenzbereich des WLANs entspricht dem Resonanzbereich von Wasser. Vor allem Pflanzen sollten deshalb nicht in der Nähe des Routers stehen. Auch geschlossene Türen oder Glaswände können das Signal stören.

Die Wahl des richtigen Funkkanals kann die WLAN-Reichweite ebenfalls verbessern. Auch das WLAN des Nachbarn kann den Empfang beeinflussen. Wechseln Sie daher zu einem weniger stark ausgelasteten WLAN-Kanal.

Externe Antennen können das WLAN-Signal verstärken. In einigen Fällen verfügt der WLAN-Router über einen externen Antennenanschluss.

Die Firmware des Routers sollte immer auf den neusten Stand sein. Es empfiehlt sich, in den Einstellungen des Routers das „automatische Update“ festzulegen.

Internet im Garten: So erhöhen Sie die WLAN-Reichweite

Für WLAN im Garten gibt es die Möglichkeit, einen WLAN Repeater oder einen Powerline-Adapter einzusetzen. Wie netzwelt.de erklärt, ist ein WLAN-Repeater eine kostengünstige Anschaffung, mit dem Sie das WLAN des Routers verstärken und damit die Reichweite erhöhen können. Hierfür wird der Repeater in die Steckdose nahe dem Router gesteckt. Der Nachteil: Während die Reichweite zwar gesteigert wird, nimmt die Übertragungsgeschwindigkeit jedoch ab.

Laut Techbook kann ein Powerline-Adapter ebenfalls verwendet werden, um die Internet-Reichweite zu erhöhen. Über das Stromnetz leitet er das Internet-Signal auf verschiedene Räume. Wie der Technikratgeber schreibt, wird der Powerline-Adapter in der Nähe des Routers aufgestellt und per LAN-Kabel mit diesem verbunden. Ein weiterer Powerline-Adapter kommt in eine Steckdose an der Stelle, wo Nutzer das schnelle Internet wünschen. An den Adapter lassen sich Geräte sowohl per Kabel als auch drahtlos verbinden. Auch hier birgt sich der Nachteil, dass die Datenqualität abnimmt, je weiter ein Gerät von einem Adapter entfernt ist. Zudem sollte der Adapter nicht in eine Mehrfachsteckdose gesteckt werden.

Allerdings müssen Sie sowohl beim Repeater als auch beim Powerline-Adapter beachten, dass Sie die zulässigen Richtwerte der Bundesnetzagentur zur Verstärkung des Funksignals nicht überschreiten dürfen. Laut Bundesnetzagentur (BNetzA) dürfen im Freien nur 5-Gigahertz-Kanäle 100 bis 140 verwenden werden.

Internet im Garten: Achten Sie auf die WLAN-Sicherheit

Für einen starken WLAN-Empfang auf Balkon, Terrasse und Garten, empfehlen Experten auch Mesh-WLAN. Anders als bei einem gewöhnlichen WLAN-Netzwerk werden bei einem Mesh-System mehrere Geräte benutzt. Mithilfe verschiedener Zugangspunkte wird ein Mesh-WLAN im gesamten Wohnbereich eingerichtet und damit ein WLAN-Netz erzeugt, dass ihre Wohnung oder ihr gesamte Haus flächendeckend mit Internet versorgt.

Wenn Sie das Heimnetzwerk auf den Garten erweitern, ist die WLAN-Sicherheit umso wichtiger. Denn mit erhöhter Reichweite ist das eigene Netzwerk für mehr Menschen und Geräte erreichbar. Erstellen Sie daher ein individuelles, geschütztes Passwort. Auch die aktivierte WLAN-Funktion am Handy im öffentlichen Raum birgt ein Sicherheitsrisiko. Das ergab eine Studie der Universität Hamburg.

Die Stromkosten steigen rasant. Wenn Sie den W-LAN Router nachts häufiger abschalten, können Sie den Stromverbrauch senken und Kosten sparen.