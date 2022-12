Galeria, Görtz und Co. schließen Filialen: Was bereits bekannt ist

Von: Oliver Schmitz

Teilen

In zahlreichen Städten könnten Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof und Görtz schließen. Auch bei weiteren Unternehmen sind Schließungen möglich.

Köln – Bereits seit Jahren hat der Einzelhandel in vielen Branchen mit sinkender Nachfrage zu kämpfen. Doch die vergangenen Jahre haben auch etlichen etablierten Marken einen schweren Schlag versetzt. Denn neben dem Trend zum Online-Shopping litten und leiden Textil-, Elektronik- oder Parfüm-Geschäfte unter den Folgen der Corona-Pandemie. Auch die Energiekrise hinterlässt Spuren. Gleich mehrere große Ketten wie Galeria Karstadt Kaufhof, Primark oder Görtz haben in der Folge Filialschließungen angekündigt. 24RHEIN listet auf, welche Schließungen aktuell im Gespräch sind.

Jede dritte Filiale von Galeria Karstadt Kaufhof von Schließung bedroht

Von derzeit 131 Galeria Karstadt Kaufhof-Filialen soll mindestens ein Drittel geschlossen werden

soll werden 47 Galeria-Filialen könnten aber von Buero.de übernommen werden

aber von Buero.de Im Januar 2023 soll feststehen, welche Kaufhof-Filialen schließen müssen

soll feststehen, welche Kaufhof-Filialen schließen müssen Stand: 12. Dezember 2022

Bereits zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren steht die Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof erneut vor der finanziellen Pleite. Daher muss das Unternehmen erneut dutzende Filialen schließen. Laut Unternehmenschef Miguel Müllenbach, soll das Filialnetz von 131 Kaufhäusern „um mindestens ein Drittel reduziert werden“. Somit sind über 40 Standorte wohl von Schließungen betroffen. Welche letztlich dazu gehören, ist aktuell aber noch unklar. Rund 47 Galeria-Filialen könnten aber übernommen werden. Unter dem Namen „Schön hier“ könnten die ehemaligen Galeria-Kaufhäuser weitergeführt werden.

Primark: Zwei Geschäfte schließen sicher – viele weitere könnten folge

Primark in Weiterstadt (Gutenbergstraße im Loop5) – bereits geschlossen

(Gutenbergstraße im Loop5) – bereits geschlossen Primark in Berlin (Walther-Schreiber-Platz 1 im Schloss-Straßen-Center) – Filiale schließt am 30. April 2023

(Walther-Schreiber-Platz 1 im Schloss-Straßen-Center) – Filiale schließt am 30. April 2023 Stand: 12. Dezember 2022

32 Filialen hat Primark derzeit in Deutschland, doch 2023 könnten es deutlich weniger werden. Bereits seit geraumer Zeit ist klar, dass zwei Primark-Standorte schließen werden. Die Filiale in Weiterstadt bei Darmstadt (Hessen) machte bereits Ende Oktober 2022 dicht. Das Geschäft im Schloss-Straßen-Center in Berlin soll dann im Frühjahr 2023 schließen. Doch wie es scheint, dürfte es dabei wohl nicht bleiben, denn die Umsätze sind in den vergangenen Jahren massiv zurückgegangen: von 926 Millionen Euro (2019) auf 380 Millionen Euro (2021). Weitere Filialen-Schließungen bei Primark sind möglich.

Mehrere große Shopping-Marken wie Galeria Karstadt Kaufhof (l.), Görtz (m.) und Primark (r.) müssen Filialen schließen. (IDZRW-Montage) © Boris Roessler/dpa & Waldmüller/Imago & Sebastian Gollnow/dpa

„Etliche Filialen“ von Görtz schließen – auch in Köln und Düsseldorf

Görtz in Köln (Ehrenstraße 5-7)

(Ehrenstraße 5-7) Görtz in Köln (Trankgasse 11, Hauptbahnhof Köln)

(Trankgasse 11, Hauptbahnhof Köln) Görtz in Köln (Aachener Str. 1253, Rhein-Center)

(Aachener Str. 1253, Rhein-Center) Görtz in Düsseldorf (Hauptbahnhof Düsseldorf)

(Hauptbahnhof Düsseldorf) Und viele weitere Görtz-Filialen in Deutschland

Stand: 12. Dezember 2022

Auch der Schuhhändler Görtz musste zuletzt Geschäfte schließen. „Nach der Überprüfung der Wirtschaftlichkeit der einzelnen Standorte und intensiven Gesprächen mit den Vermietern sah Görtz sich gezwungen, Mietverträge zu kündigen“, sagte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage von 24RHEIN.

Wie viele Filialen genau schließen werden, ist aktuell noch unklar. Laut Görtz seien aber bei „etlichen Filialen“ die Mietverträge Ende November 2022 gekündigt worden. Darunter Standorte in Köln und Düsseldorf. Diese werden Ende Februar 2023 endgültig schließen. Wie Heidelberg24 berichtet, wird dann auch die Görtz-Filiale im Darmstädter Hof Centrum (DHC) geschlossen. Und damit nicht genug: Laut Unternehmenssprecher sind weitere Filialschließungen nicht ausgeschlossen. Insgesamt betreibt das Unternehmen 160 Geschäfte in Deutschland.

Schließungen im Einzelhandel – auch bei Conrad, H&M, Orsay und C&A

(os)