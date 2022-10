Burger King nach kritischer RTL-Sendung unter Druck

Das „Team Wallraff“ hatte unter anderem vom Verkauf alter Lebensmittel und mangelnder Hygiene in einzelnen Restaurants berichtet. © Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa

Die Imbisskette Burger King steht unter Druck: Eine TV-Sendung auf RTL deckte Missstände in etlichen Filialen auf. Wie die Situation im Kreis Fulda ist, lesen Sie hier:

Fulda - Was das „Team Wallraff“ durch die Einschleusung von Mitarbeitern in Filialen feststellte, war zum Teil unglaublich. Die Fernsehleute fanden Mäuse in Küchen, die Manipulation der Haltbarkeiten von Lebensmitteln und Tricksereien bei vegetarischen Produkten. Dabei war in keinem Fall eine Burger-Braterei aus Osthessen betroffen.

Zudem habe sich das Unternehmen auch selbst ein Bild gemacht und im September eine außerordentliche externe Überprüfung („Audit“) von allen 750 Burger King-Restaurants in Deutschland durchgeführt. Deutschlandweit hätten die internen Kontrollen gezeigt, dass die nach dem RTL-Bericht aktuell diskutierten kritischen Verhältnisse auf die allermeisten Restaurants keineswegs zutreffen. Das Gegenteil sei der Fall.