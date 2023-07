Zecken auf dem Vormarsch: Virologe Kekulé gibt Tipps zum Kampf gegen die Blutsauger

Von: Felina Wellner

Ein Virologe warnt vor Zeckenherden in ganz Deutschland. Mit diesen Profi-Tipps sind Sie bestens auf die Hochsaison der Blutsauger vorbereitet.

Kassel – Spielen im Garten, Wanderungen durch den Wald und planschen im See – besonders dort, wo Kinder gerne toben, lauert die Gefahr an jeder Ecke: Zecken! Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) sind weniger menschliche Eigenschaft für die Wahrscheinlichkeit eines Zeckenstichs entscheidend, sondern die Häufigkeit des Kontakts mit niedriger Vegetation – ein wenig vermeidbares Szenario. Im eigenen Garten können bestimmte Pflanzen helfen, in freier Natur lassen sich Zecken weniger leicht vertreiben. Umso wichtiger ist ein entsprechendes Know-how über die kleinen Blutsauger und darüber, was es im Fall der Fälle zu beachten gilt.

Laut Experte: Eine regelmäßige Zecken-Inspektion ist wichtig – am besten schon während des Ausfluges. (Symbolfoto) © Imago/Matthias Stolt

Virologe warnt: Zecken auf dem Vormarsch – das sollten Sie über die Blutsauger wissen

Während Kinder durch den Wald rasen oder auch Erwachsene einer Auszeit im Freien nachgehen, können Zecken ganz unbemerkt den Körper hinauf krabbeln. Dann reißen sie mit einem scherenartigen Mundwerkzeug die Haut auf, graben mit ihrem „Stachel“ eine Grube in das Gewebe und saugen sich an der Stichstelle mit Blut voll, erläutert zecken.de, ein Informationsangebot des Pharmaunternehmens Pfizer. Das sollten Sie über die kleinen Blutsauger wissen:

In seltenen Fällen können Lähmungen, Nervenschmerzen oder Hirnhautentzündung eintreten Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME): Entzündung der Hirnhäute und des Gehirns Quellen: RKI

Ein milder Winter liegt hinter uns. Das bedeutet nicht nur kaum Schnee, sondern auch mehr Zecken in diesem Jahr. Die wärmeliebenden Krabbler beginnen sich früher zu vermehren und aktiv zu werden. Das erläutert der Virologe Alexander Kekulé in einem Gastbeitrag für focus.de. Doch auch wenn Zeckenstiche auf diese Weise mehr und mehr zu einem ganzjährigen Phänomen werden, befinden wir uns aktuell mitten in der Hochsaison. Denn: Sommerzeit ist Draußen- und damit Zeckenzeit.

Profi-Tipps vom Virologen: So sagen Sie Zecken den Kampf an

Die Zeckenstich-Gefahr werde häufig überdramatisiert, so Kekulé in seinem Beitrag. Man müsse nicht in Panik verfallen, denn schon einfache Tricks können helfen, das Risiko zu minimieren. Der Experte empfiehlt folgendes:

Meiden Sie hohe Gräser und Büsche am Rand von Laubwäldern; bessere Alternative: offene Wiesen und (graslose) Nadelwälder Möglichst schnell Zecken loswerden – Inspektionen am besten schon während des Ausfluges: Je schneller Zecken entdeckt werden, desto unwahrscheinlicher ist eine Infektion: Viren-Infektion kann schon innerhalb der ersten Stunde erfolgen

Ob Zecken Krankheiten übertragen können, hängt insbesondere von den am Ort lebenden Kleinsäugern ab, erläutert Kekulé. Zumeist sind FSME-Infektionsherde nicht größer als ein Fußballfeld und sind somit leicht umgehbar. Laut dem Virologen wissen Fachleute in vielen Gemeinden, welche Lichtung betroffen ist. Er bedauert: Öffentlich einsehbar ist, Stand jetzt, nur eine sehr allgemeine Karte, die Risikogebiete großflächig markiert. Aktuell ist besonders der Süden und Osten Deutschlands von einem erhöhten Infektionsrisiko betroffen.