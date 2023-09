Forschende entdecken neues Antibiotikum – es wirkt gegen multiresistente Superkeime

Von: Ulrike Hagen

Ein Forscherteam hat ein revolutionäres neues Antibiotikum gefunden und entschlüsselt. Es könnte den Durchbruch im Kampf gegen tödliche Superkeime bedeuten.

Bonn – Antibiotika sind lebensrettende Medikamente für Millionen von Menschen, aber ihre Wirksamkeit ist durch zunehmende Bakterienresistenz gefährdet – auch durch den unkontrollierten, globalen Einsatz bei Menschen und Tieren. Ein völlig neues, von einem um ein Bonner Forscherteam entdecktes Antibiotikum könnte jetzt zum Game-Changer werden: Es scheint „immun“ gegen Antibiotika-Resistenzen zu sein – und sogar gegen lebensgefährliche, multiresistente Superkeime zu wirken.

Antibiotikaresistenzen stellten heute eine der größten gesundheitlichen Herausforderungen in Europa dar. © Armin Weigel/dpa

Forschende entdecken neuartiges Antibiotikum – es wirkt gegen multiresistente Superkeime

„Die Antibiotika-Resistenz ist eine globale Bedrohung, sowohl für die öffentliche Gesundheit als auch die Wirtschaft“, schlug WHO-Expertin Catharina van Weezenbeek Ende 2022 in Genf Alarm. Die Organisation schätzt, dass jedes Jahr 1,3 Millionen Menschen sterben, weil Antibiotika bei ihren Infektionen nicht anschlagen.

Wir brauchen dringend neue Antibiotika, um im Wettlauf gegen resistent gewordene Bakterien zu bestehen.

Ohne verstärkte Bemühungen in der Antibiotikaforschung könne bereits im Jahr 2030 eine „Postantibiotika-Ära“ eintreten – also eine Situation, in der Antibiotika nur noch begrenzt oder sogar gar nicht mehr gegen Bakterien wirksam wären. Die Ergebnisse der im Fachmagazin Cell veröffentlichten Studie geben nun endlich Anlass zur Hoffnung.

Bonner Wissenschaftler finden neues Antibiotikum gegen multiresistente Keime

Das internationale Team um Prof. Kim Lewis vom Antimicrobial Discovery Center der University in Boston (USA) und Prof. Tanja Schneider vom Institut für Pharmazeutische Mikrobiologie der Universität Bonn haben ein äußerst wirkungsvolles Antibiotikum entdeckt und seine Wirkungsweise aufgeklärt.

Die Experten-Gruppe identifizierte die neue Substanz, die von einem in North Carolina heimischen Bakterium aus dem Boden produziert wird, um sich vor bakterieller Konkurrenz zu schützen. Das innovative Antibiotikum attackiert hochwirksam die Zellwand von Bakterien, einschließlich zahlreicher multiresistenter Krankenhaus- oder Superkeime.

„Immun“ gegen Resistenzen: Neues Antibiotikum umschließt Bakterien wie ein Käfig

Die Leiterin der Studie, Tanja Schneider, die vor einer „stillen Pandemie“ durch Antibiotika-Resistenzen warnte, erklärt: „Clovibactin ist neu im Vergleich zu den gängigen Antibiotika“. Die genaue Funktionsweise haben die interdisziplinär-arbeitenden Forschenden gemeinsam entschlüsselt. Prof. Schneider führt aus: „Das neue Antibiotikum attackiert gleichzeitig an mehreren Stellen den Aufbau der bakteriellen Zellwand, indem es essenzielle Bausteine blockiert“. Es hefte sich gezielt an diese Bausteine und tötet die Bakterien, indem es ihre Zellhülle zerstört.

Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Bakterien nicht so schnell Resistenzen gegen Clovibactin entwickeln.

Daher rührt auch der Name des neuartigen Antibiotikums: „Clovibactin“, abgeleitet vom griechischen „Klouvi“ (Käfig), weil es die Zielstruktur wie ein Käfig umschließt. Doch „Clovibactin“ hat noch ein weiteres beeindruckendes Talent: Sobald es sich an die Zellwände bindet, generiert es faserartige Strukturen, die diese Zielstrukturen fest umschließen und die Bakterienzellen zusätzlich schädigen. Darüber hinaus regt Clovibactin Bakterien, auf die es trifft, dazu an, spezifische Enzyme, sogenannte Autolysine, freizusetzen, die unkontrolliert die eigene Zellhülle der Bakterien auflösen.

„Die Kombination dieser verschiedenen Mechanismen ist der Grund für die außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegenüber Resistenzen“, erklärt Schneider. Dies verdeutliche das immense Potenzial, das in der natürlichen Vielfalt der Bakterien schlummere, wenn es um die Entwicklung neuer Antibiotika geht. Weltweit wird deshalb seit Jahrzehnten nicht nur nach neuen Antibiotika, sondern auch nach Alternativen gesucht. Als vielversprechende Kandidaten dafür gelten auch Bakteriophagen, auch Phagen genannt.