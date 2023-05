Mit dem Bus durch Südasien: Flixbus expandiert nach Indien

Flixbus wird das Fahrgebiet erweitern. Nach den USA will das Fernreise-Unternehmen auch nach Indien expandieren.

Berlin – FlixBus beherrscht in Deutschland bereits den Markt für Reisen und Urlaub mit Fernbussen. Auch in anderen europäischen Ländern ist das Unternehmen erfolgreich und seit 2021 gehört sogar der amerikanische Fernbus-Marktführer Greyhound Lines zur FlixBus-Gruppe. Jetzt will sich das Unternehmen noch weiter aufstellen und sogar nach Indien expandieren.

Unternehmen FlixBus Gründer Daniel Krauss, André Schwämmlein, Jochen Engert Abdeckung Europa & USA Umsatz 1,5 Milliarden EUR (2022)

FlixBus geht nach Indien: So will der Konzern nach Asien expandieren

FlixBus will sich auch Richtung Osten weiter ausbreiten. Das gab der Konzern mit Hauptsitz in München nun offiziell bekannt. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur sagte Mitgründer André Schwämmlein: „Indien ist einer der vielversprechendsten Märkte der Welt.“ Man wolle dort groß investieren und Marktführer werden, „wie in allen Flix-Ländern“.

Das deutsche Fernbus-Unternehmen FlixBus streckt seine Fühler weiter aus. Jetzt will es auch nach Indien expandieren. © Imago (krz.de-Montage)

Dazu bringt der Fernbus-Anbieter aber keine eigenen Busse in das südasiatische Land, sondern verfolgt einen ähnlichen Ansatz wie mit Greyhound oder der türkischen Fernbus-Linie Kâmil Koç, die FlixBus 2019 kaufte.

Auch in Indien will der Konzern, der sich 2022 zu einer Europäischen Aktiengesellschaft umfirmierte, eine regionale Buslinie nutzen. Laut dpa will FlixBus hauptsächlich als Vermittler der Fahrten fungieren und sich um Kundendienst, Netzplanung und Marketing kümmern. Die Fahrten ausführen wird das lokale Unternehmen. Zunächst will man sich auf große Städte konzentrieren.

FlixBus in Indien: Was bedeutet das für deutsche Kunden?

Auf die FlixBus-Verbindungen in Deutschland, die ursprünglich ins 49-Euro-Ticket integriert werden sollte, wirkt sich das Expandieren nach Indien nicht aus. Ob FlixBus-Fernreisen wie die von Kassel nach Dänemark auch von Deutschland nach Indien irgendwann möglich sein werden, bleibt fraglich. Bis in die Türkei könnte man mit Aida-Fahrt per Umstieg auf einen Kâmil Koç-Bus noch fahren. Allerdings ist FlixBus im Iran, Irak und in Pakistan noch nicht aktiv. Durch diese Länder müsste ein Bus von Europa nach Indien aber fahren. Außerdem würde eine solche Reise mehrere Tage dauern, weshalb sich hier vielleicht doch eher ein Flieger anbietet.

FlixBus ist laut eigenen Angaben in 42 Ländern aktiv, Marktführer und hat laut der Rhein-Neckar-Zeitung mit einem Marktanteil von 93 Prozent im Jahr 2017 Monopol-Stellung erreicht. Seit 2019 gibt es außerdem ein FlixTrain-Angebot als Konkurrenz zur Deutschen Bahn für den Schienenverkehr.

Insgesamt hat FlixBus bereits neun andere Firmen übernommen. Dazu gehören neben den amerikanischen und türkischen Busflotten auch Megabus von der Stagecoach Group, das schwedische Busunternehmen Swebus sowie PolskiBus in Polen.