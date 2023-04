Fit für den Sommer: Diese sechs Sportarten verbrennen die meisten Kalorien

Von: Ulrike Hagen

Höchste Zeit, den angefutterten Winterspeck loszuwerden. Hier sind die Top-Sportarten, die Ihre Fettpolster besonders schnell schmelzen lassen.

Kassel – Egal, wie lang der Winter war. Auf ihn folgen ein Frühling und ein Sommer. Und mit ihm die Klamotten, die die Ernährungssünden der kalten Jahreszeit und angefutterte Fettpolster ans Tageslicht bringen. Laut der DAK-Studie Gute Vorsätze 2023 haben sich immerhin 61 Prozent der Deutschen für 2023 vorgenommen, mehr Sport zu treiben, 33 Prozent wollen abnehmen. Höchste Zeit, das umzusetzen. Wie man mit Bewegung am besten abnimmt, zeigen verschiedene Studien. Mit bestimmten Sportarten gelingt das gesunde Abnehmen besonders schnell:

Höchste Zeit, angefutterten Winterspeck loszuwerden. Diese Sportarten lassen die Fettpolster besonders schnell schmelzen. (Symbolfoto) © IMAGO/ Westend61/ Mareen Fischinger

Fit für den Sommer: Diese sechs Sportarten verbrennen die meisten Kalorien

Wie spotonnews.de berichtet, eignen sich zum Kalorienverbrennen sechs Disziplinen ganz besonders gut. Um effektiv abzunehmen, empfiehlt es sich darum, auf diese Sportarten zu setzen:

Crossfit

Crossfit-Training eignet sich zum Abnehmen perfekt, da es den Fettstoffwechsel anregt und Sie dabei zwischen 500 und 700 Kalorien pro Stunde verbrennen können.

Seilspringen

Beim Seilspringen oder „Rope Skipping“ werden in einer Stunde bis zu 700 Kalorien verbraucht. Um dabei die Gelenke nicht zu überlasten, empfiehlt es sich, stoßdämpfende Laufschuhe zu tragen.

Schwimmen

Schwimmen ist nicht nur besonders gelenkschonend, sondern auch eine gute Wahl zum Abspecken. Eine Stunde intensives Brust- oder Kraulschwimmen verbraucht bis zu 700 Kalorien

Spinning

Beim Spinning kann man zu motivierenden Beats in die Pedale treten und viel Spaß haben. Während eine Radfahrerin oder ein Radfahrer bei einer Geschwindigkeit von 15 km/h nur etwa 280 Kalorien verbrennt, sind es beim anstrengenden Spinning bis zu 875 Kalorien.

Squash

Ideal für alle, die sich nicht so gut allein motivieren können, ist Squash mit Freunden zu spielen. Dabei werden bis zu 840 Kalorien pro Stunde verbrannt.

Die Angaben sind allerdings nur grobe Orientierungswerte. Denn wie viel Kalorien ein Körper tatsächlich bei der Bewegung verbraucht, ist auch von anderen Größen abhängig.

Diese Faktoren beeinflussen, wie viele Kalorien verbrannt werden:

Geschlecht: Männer verbrennen mehr Kilokalorien als Frauen, weil sie mehr Muskelmasse besitzen.

Alter: Je älter man ist, desto mehr Muskelmasse wird altersbedingt abgebaut, und desto geringer ist meist der Grundumsatz und somit auch der Kalorienverbrauch beim Sport.

Körpergröße: Große Menschen verbrennen mehr Kalorien als kleine Personen.

Körpergewicht: Schwere Personen verbrennen mehr Kalorien als leichte Menschen.

Muskeln: Je mehr Muskelmasse jemand besitzt, desto mehr Kalorien verbraucht er.

Außentemperatur: Bei extremer Kälte und auch bei großer Hitze verbraucht der Körper mehr Energie.

Trainingsintensität: Je intensiver trainiert wird, desto höher fällt der Kalorienverbrauch aus.

Individueller Grundumsatz

Laufen

Tatsächlich verbrennt Laufen mehr Kalorien als die meisten anderen Ausdauersportarten. Die Faustregel lautet: Läufer und Läuferinnen verbrennen beim Joggen pro Kilometer ungefähr ihr Körpergewicht in Kilokalorien. Ein Mann verbrennt im Durchschnitt 77 Kalorien pro gelaufenem Kilometer, eine Frau ca. 65 Kalorien, so Berechnungen der runnersworld.de. Fünf Kilometer bringen also ein ungefähres Kaloriendefizit von 325 bis 385 Kilokalorien.

Studie belegt: Nur Kalorien verbrennen reicht nicht zum Abnehmen

Doch leider lässt allein intensive Bewegung noch keine Pfunde purzeln. Um Gewicht zu verlieren, gilt es typische Abnehm-Fehler zu vermeiden – und mehr Kalorien zu verbrennen, als durch Nahrung aufgenommen werden – also unter dem Strich ein Kaloriendefizit zu erreichen.

Wer sportelt, und dazu viel isst, macht den positiven Effekt des Trainings also schnell zunichte, das belegt auch eine US-amerikanische Studie. Ziel der Untersuchung war es, herauszufinden, warum bestimmte Personen trotz regelmäßiger Bewegung nicht abnehmen. Es zeigte sich, dass eine erhöhte Nahrungsaufnahme, den Verbrennereffekt von intensivem Sport sabotiert. Fazit: Wer Pfunde verlieren möchte, sollte neben des Workouts auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung setzen.