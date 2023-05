Klimafreundlicher Strom: Lohnt sich das Mieten von Photovoltaik-Anlagen?

Von: Anna-Lena Kiegerl

Photovoltaik-Anlagen liegen im Trend. Doch ganz billig sind sie leider nicht. Wer trotzdem klimaneutral Energie erzeugen möchte, kann auch auf ein Mietmodell zurückgreifen.

Bremen— Klimaneutral Strom und Energie erzeugen ist ein Thema, das in Zeiten der Klimakrise immer wichtiger wird und besonders seit Robert Habecks (Grüne) neuen Plänen für das Gebäudeenergiegesetz für Furore sorgt. Um ohne Emissionen Energie und damit auch Strom zu erzeugen, können die Kräfte der Natur genutzt werden. Wind, Wasser und Solar stehen deshalb gerade hoch im Kurs.

Photovoltaik-Anlage mieten – um klimaneutral Energie zu erzeugen

Eine dieser Formen können vor allem Hauseigentümer zu ihren Zwecken nutzen: Solarenergie. Solaranlagen sieht man bereits auf vielen Dächern und Balkonen, wobei bei letzterem Mieter künftig keine Zustimmung mehr benötigen. Denn viele erhoffen sich, durch eine solche Anlage einen Teil des Stroms selbst zu produzieren und dadurch Geld zu sparen.

Doch in der Anschaffung ist eine Photovoltaik-Anlage nicht ganz so günstig, obwohl es dabei wohl bald Förderungen geben könnte. Viele Menschen können die nötige Summe nicht einfach so aufbringen. Eine Abhilfe dafür: gemietete Solaranlagen. Doch lohnt sich dieses Modell überhaupt?

Gemietete Solaranlage als lukrative Alternative?

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen informiert über die Miete von Photovoltaik-Anlagen. Demnach variieren die Laufzeiten der Mietmodelle, in der Regel spricht man jedoch von circa 15 bis 25 Jahren. Jeden Monat wird dabei dann ein gewisser Betrag gezahlt. Montage und etwaige Wartungen sind dabei teilweise mit inbegriffen. Je nach Anbieter variieren diese Leistungen jedoch. Oft kann die Solaranlage dann nach Ablauf der Mietzeit auch gekauft und somit weiter genutzt werden.

Lohnt es sich, eine Solaranlage zu mieten?

Inwiefern sich eine gemietete Solaranlage lohnt, ist vom individuellen Nutzen abhängig. Soll klimafreundlich Strom produziert werden und möchte man etwaige Kosten durch Wartungen oder Beschädigungen vermeiden, könnte das Mietmodell eine gute Alternative sein.

Finanzielle Ersparnis durch gemietete Photovoltaik-Anlage nur schwer zu bestimmen

Die finanzielle Ersparnis jedoch ist schwierig zu bestimmen. Damit sich eine gemietete Solaranlage finanziell rechnet, muss der Preis für die gesamte Miet-Zeit geringer sein, als die Ersparnis bei den Stromkosten. Dabei sind Faktoren wie die monatlichen Kosten für die Mietanlage sowie die vereinbarten Leistungen ausschlaggebend.

Lohnt es sich, eine Photovoltaik-Anlage zu mieten? © Thomas Köhler/imago/Symbolbild

Zudem muss die Eigenverbrauchsquote eingeschätzt werden, also der Anteil des eigenen Stromverbrauchs, der durch die Solaranlage gedeckelt werden kann. Hierfür kann ein zusätzlicher Speicher sinnvoll sein. Dieser ist zwar teurer in den Kosten, kann jedoch die produzierte Energie speichern und steigert so die Eigenverbrauchsquote. Wichtig ist außerdem die Schätzung der Strompreissteigerung in den nächsten Jahren. Und auch die Vertragslaufzeit ist ausschlaggebend, denn oft rechnen sich Mietanlagen erst nach vielen Jahren, erklärt die Verbraucherzentrale.

Solaranlage mieten: Kosten variieren stark

Generell variieren die Kosten pro Monat für eine gemietete Solaranlage stark. Laut dem Ratgeber-Portal grueneshaus.de liegen die Preise zwischen 50 und 200 Euro. Dabei spielen Faktoren wie die Größe eine Rolle. Zudem ist eine Solaranlage mit Speicher deutlich teurer in der Miete. Dafür müssen noch einmal zusätzlich 50 bis 75 Euro jeden Monat berechnet werden.

Ob eine gemietete Photovoltaik-Anlage lohnenswert ist, muss individuell bestimmt werden

Die Kosten für eine Mietanlage übersteigen jedoch meist deutlich die beim eigenständigen Kauf einer Solaranlage. Dafür ist mit der Miete mehr Komfort verbunden. Zudem muss nicht viel Geld auf einmal investiert werden, sondern kann in kleinen Schritten finanziert werden. Inwiefern sich also eine Mietanlage lohnt, muss individuell bestimmt und genau überdacht werden.