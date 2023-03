Finanzaufsicht warnt Rentner vor Immobilien-Teilverkauf

Die deutsche Finanzaufsicht rät von Teilverkäufen bei Immobilien ab. Damit werden oftmals Rentner über den Tisch gezogen. So funktioniert die Masche.

München – Viele Rentner möchten im Alter in ihrer eigenen Wohnung oder ihrem eigenen Haus leben. Von einigen Finanzberatern wird dann angepriesen, das eigene Haus zum Teil zu verkaufen und trotzdem dort wohnen zu bleiben. Davor warnt jetzt die deutsche Finanzaufsicht.

Deutsche Finanzaufsicht rät Rentnern von Immobilien-Teilverkäufen ab

Viele Rentner möchten so lange es geht in den eigenen vier Wänden leben. Wer nicht mehr selbst für sich sorgen kann, muss meist den Gang in ein Pflegeheim antreten. Dort müssen einige Kosten selbst übernommen werden. Rentner, die weiterhin im eigenen Haus leben möchten, erhalten oft Angebote für ein Teilverkauf-Modell ihrer Immobilie. Die deutsche Finanzaufsicht warnt jetzt vor diesen Angeboten mit einer Aussicht auf schnelles Geld. Wie die dpa meldet, überwiegen die Risiken die Vorteile.

Was ist der Teilverkauf einer Immobilie überhaupt? Immobilien-Besitzer können bis zu 50 Prozent ihres Eigentums an ein Unternehmen verkaufen. Dabei wird das Unternehmen jedoch bevollmächtigt, die Immobilie später zu verkaufen. Bis es so weit ist, kann der ehemalige Eigentümer weiter dort wohnen, muss jedoch ein Nutzungsentgelt, also eine Art Miete zahlen. Ein kleines Übel, wenn demgegenüber eine große Summe Geld erhalten wird – oder? „Teilverkäufe werden als schnell, unkompliziert und lebenslang sicher angepriesen. Tatsächlich halten Teilverkäufe vieles nicht, was die Werbung verspricht“, sagt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin).

Deshalb warnt die Finanzaufsicht vor Immobilien-Teilverkäufen

Viele Anbieter des Immobilien-Teilverkaufs werben mit den positiven Seiten des Deals. Verbraucher und insbesondere Rentner können sich durch einen Teilverkauf langersehnte Träume wie große Reisen leisten. Vor allem für Senioren, deren Rente nicht zum Lebensunterhalt reicht, könnte das attraktiv sein. In dieser Tabelle sehen Sie, wie viel Rente es 2023 gibt. Wie die Bafin berichtet, werden die negativen Seiten des Teilverkaufs oft in den Hintergrund gestellt. Dazu zählt, dass sämtliche Gebühren beim Gesamtverkauf auf den ehemaligen Eigentümer zurückfallen.

Auch die laufenden Kosten müssten Rentner nach einem Teilverkauf weiter zahlen, obwohl sie ein Nutzungsentgelt errichten. Ein Dorn im Auge sind der Bafin vor allem die monatlichen Kosten: „Bei einem Nutzungsentgelt von beispielsweise fünf Prozent des Teilkaufpreises pro Jahr wird der eingenommene Teilkaufpreis in zwanzig Jahren aufgezehrt.“ Wer das Geld nicht mehr aufbringen kann, dem droht der Verkauf des Hauses – weiter dort wohnen geblieben werden kann dann in der Regel nicht mehr.

Wie die Bafin schreibt, überwiegen die positiven Seiten des Immobilien-Teilverkaufs nur zu Beginn. Je länger der Deal her ist, desto mehr treten die negativen Seiten in den Vordergrund. Deshalb wird einschlägig davor gewarnt, den „allgegenwärtigen Werbeversprechen für Immobilien-Teilverkäufe blind zu vertrauen.“ Der Teilverkauf einer Immobilie sollte keinesfalls übereilt getroffen werden. Verbraucher und vor allem Rentner sollten sich ausgiebig informieren sowie mit Angehörigen und Verbraucherzentralen Rücksprache halten.