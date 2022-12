Feuerwerk an Silvester – ab wann es Raketen und Böller zu kaufen gibt

Von: Marten Kopf

Silvesterfeuerwerk © Tobias Kleinschmidt/dpa

Mit Raketen und Böllern begrüßen wir traditionell das neue Jahr. Und nach zwei Jahren Corona-Pause dürfen wir nun endlich wieder. Ab wann es Feuerwerk zu kaufen gibt und wann wir loslegen dürfen:

Über 130 Millionen Euro gaben die Deutschen in Vor-Corona-Jahren für Silvesterfeuerwerk aus. Und das dürfte nach zwei naturgemäß eher mageren (Verbots-)Jahren auch 2022 wieder so sein, wo die Knallerei zuhause und auch in den allermeisten Innenstädten nun wieder ganz offiziell erlaubt ist. Eine stolze Summe, bedenkt man, dass es nur wenige Tage sind, an denen Raketen und Co. überhaupt verkauft werden dürfen. Der Verkauf von Pyrotechnik aller Art nämlich ist gesetzlich streng geregelt.

Lang ist es nicht mehr hin bis zum Jahreswechsel. Sind die Weihnachtsfeiertage erstmal überstanden, steht Silvester praktisch schon vor der Tür. Nun fiel das Fest zum Start ins neue Jahr die vergangenen Jahre coronabedingt zurückhaltender aus, nix war‘s mit feiern und Feuerwerk, beides war nämlich untersagt. (mko)