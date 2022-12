Feuerwerk für Silvester 2022 kaufen: Wo es Böller und Raketen gibt – und was erlaubt ist

Von: Felix Busjaeger

Feuerwerk darf an Silvester 2022 wieder gekauft werden. Zugleich gibt es örtlich Verbotszonen. (Symbolbild) © Seeliger/Imago

Silvester 2022 steht vor der Tür und damit einhergehend startet der Verkauf von Feuerwerk. Der Zoll warnt indes vor illegalen Böllern und Raketen.

Berlin – Das Weihnachtsfest 2022 ist überstanden, nun steht Silvester an: Während noch die letzten Reste von Kartoffelsalat und Würstchen verdaut werden, denken zahlreiche Menschen an den Jahresabschluss. Für einige von ihnen ist dabei besonders wichtig, dass dieses Jahr wieder Feuerwerk gekauft werden darf. Zwar gibt es weiterhin örtliche Regeln, die das Abbrennen von Raketen oder Böllern untersagen, allerdings ist davon auszugehen, dass es Silvester 2022 wieder deutlich bunter am Himmel zugehen wird – da tut die Wetter-Prognose zu Silvester mit Sturm und Wärme keinen Abbruch.

Feuerwerk zu Silvester kaufen: Was 2022 erlaubt ist und welche Regeln gelten

Feuerwerk und Böller an Silvester – erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie gilt kein bundesweites Böllerverbot und feierwütige Pyromanen fiebern der großen Sause am Jahresende entgegen: Doch nicht nur Böller werden traditionell gezündet. Seit Jahren setzen sich neben Raketen auch immer mehr Höhenfeuerwerk durch. Wegen der möglichen Sturmgefahr zu Silvester 2022 ist hier aber besondere Vorsicht geboten: Windböen können die Geschosse zur unkontrollierbaren Gefahr machen.

Doch ab wann kann in Deutschland eigentlich Feuerwerk gekauft werden? Die gute Nachricht: An den Regeln zu Silvester der vergangenen Jahre vor Corona hat sich nichts geändert. Damit die Knallerei allerdings nicht für einige Menschen zu nervtötenden Belastung wird, sollten Feierwütige nach Jahren der Pandemie ein paar Vorgaben befolgen und sich an die örtlichen Regeln der Gemeinden und Städte halten.

Kein Böllerverbot mehr als Silvester: Feuerwerk ist 2022 wieder bundesweit erlaubt – es gibt Ausnahmen

Wer Spaß an Feuerwerk zu Silvester hat, fiebert bereits mit großer Wahrscheinlichkeit dem Verkauf von Raketen und Böllern entgegen. Wie immer gilt: Vom 29. Dezember bis zum 31. Dezember können Verbraucher in Deutschland Feuerwerk, also größere Knallkörper, bei ausgewiesenen Händlern kaufen. Bei Discountern, Supermärkten und Baumärkten kann dann jede Person über 18 Jahren zuschlagen und Feuerwerk für Silvester 2022 kaufen. Natürlich gibt es zahlreiche weitere Geschäfte – aber auch das Onlinegeschäft boomt.

Wer sich mit dem Thema Feuerwerk zu Silvester bereits intensiver beschäftigt hat, wird unweigerlich über verschiedene Feuerwerkkategorien gestolpert sein. Die Kennziffern geben dabei an, wann und von wem das Feuerwerk gekauft werden darf – und für wen der Erwerb verboten ist. Ein Überblick:

Kategorien von Feuerwerk im Überblick: Was Verbraucher beachten müssen

Feuerwerk der Kategorie F1: Das Kleinstfeuerwerk darf das ganze Jahr frei erworben und verwendet werden. Hierzu zählen etwa Partyknaller, Tischfeuerwerk oder Wunderkerzen. Feuerwerk der Kategorie 1 darf von allen Menschen ab 12 Jahren erworben werden.

Das Kleinstfeuerwerk darf das ganze Jahr frei erworben und verwendet werden. Hierzu zählen etwa Partyknaller, Tischfeuerwerk oder Wunderkerzen. Feuerwerk der Kategorie 1 darf von allen Menschen ab 12 Jahren erworben werden. Feuerwerk der Kategorie F2: Das klassische Silvesterfeuerwerk, das es nur wenige Tage vor dem Silvesterfest zu kaufen gibt, darf von Personen ab 18 Jahren erworben und verwendet werden. Vorgeschrieben wird zudem, dass Feuerwerk der Kategorie F2 nur in der Silvesternacht abgefeuert werden darf. In diese Kategorie zählen unter anderem Böller, Raketen oder anderes Höhenfeuerwerk.

Das klassische Silvesterfeuerwerk, das es nur wenige Tage vor dem Silvesterfest zu kaufen gibt, darf von Personen ab 18 Jahren erworben und verwendet werden. Vorgeschrieben wird zudem, dass Feuerwerk der Kategorie F2 nur in der Silvesternacht abgefeuert werden darf. In diese Kategorie zählen unter anderem Böller, Raketen oder anderes Höhenfeuerwerk. Feuerwerk der Kategorie F3 und F4: Feuerwerk, das in diese Kategorien fällt, ist ausschließlich Profis vorbehalten. Nach dem Sprengstoffgesetz müssen Personen, die sogenanntes Mittel- oder Großfeuerwerk abfeuern wollen, einen Befähigungsschein nachweisen können. Je nach Größe des Feuerwerks gelten bestimmte Auflagen für die Lagerung, die Sicherheitsvorkehrungen beim Feuerwerk und beim Mindestalter.

Bedeutung von Feuerwerk an Silvester: Böller haben eine lange Tradition

Wie der SWR in einem Beitrag berichtet, blickt das Böllern an Silvester auf zwei unterschiedliche Traditionen zurück. Einerseits nutze der Adel früher zur Unterhaltung Feuerwerk. Vor einigen Hundert Jahren war das Abbrennen von bunten Effekten ein sehr exklusives Ereignis, das den Status der Privilegierten deutlich machen sollte. Zudem wird das Böllern auf die Tradition von militärischen Salutschüssen zurückgeführt. Dem folgend könnte die Knallerei nicht nur das alte Jahr mit seinen Geistern vertreiben, sondern auch das neue begrüßen.

Nach zweijähriger Pause kehrt nun die liebgewonnene Tradition des Feuerwerks zu Silvester zurück. Bestimmte Bereiche sind in vielen Städten diesen Jahreswechsel aber trotzdem tabu. Außerdem ist die Forderung nach einem Verbot von privatem Feuerwerk immer noch aktuell. Zu kaufen gibt es Feuerwerk unter anderem dennoch bei Kaufland, Lidl oder Penny.

Kauf von Feuerwerk zu Silvester: Worauf geachtet werden sollte

Während vielerorts die Vorfreude auf Silvester steigt, mahnt der Zoll zur Vorsicht. Wie es in einer entsprechenden Meldung heißt, würden vermehrt in den Tagen vor Silvester Feuerwerkskörper unbekannter Herkunft oder mit mangelnder Verarbeitung angeboten und eingeführt werden. Im schlimmsten Fall besteht akute Lebensgefahr. Verbraucher sollten daher darauf achten, dass das gekaufte Feuerwerk über eine CE-Kennung verfügt. Anderes Feuerwerk ist nach dem Sprengstoffgesetz verboten.

„Nicht konformitätsbewertetetes Feuerwerk ist äußerst gefährlich und kann mit extremen Risiken verbunden sein“, sagt Volker von Maurich, Pressesprecher des Hauptzollamts Bremen. „Selbst bei vorsichtiger Verwendung können diese Feuerwerkskörper zu schlimmen Verletzungen, wie Verbrennungen, Verlust von Gliedmaßen und Augenlicht oder Verätzungen führen.“ Erst vor wenigen Tagen hab es in Niedersachsen eine Razzia wegen illegalen Feuerwerkskörpern.

Wird Feuerwerk an Silvester 2022 verboten? Gemeinden können Sperrzonen festlegen

Dass es auch zu Silvester 2022 örtlich ein Böllerverbot gibt, liegt in diesem Jahr an den Regelungen der Gemeinden. So hatten Großstädte wie Hannover oder Hamburg angekündigt, dass einzelne Bereiche in den Städten auch in diesem Jahr für Feuerwerk tabu bleiben sollen. Wer seinen Liebsten zu Silvester 2022 eine Freude machen möchte, kann derweil auf die besten WhatsApp-Grüße zum Jahreswechsel zurückgreifen.

Wo an Silvester 2022 Feuerwerk gezündet werden darf, erfahren Verbraucher in der Regel über Bekanntmachungen der Städte und Gemeinden. Mitunter weisen auch gesonderte Hinweisschilder auf ein Böllerverbot hin. In Bremen etwa soll das seit dem Jahreswechsel 2020/2021 bestehende Böllerverbot im Bereich der Weser-Promenade Schlachte aus ähnlichen Gründen bestehen bleiben, teilte das Bremer Innenressort mit. Außerdem gilt ein Feuerwerksverbot im Bereich denkmalgeschützter Bereiche wie dem Marktplatz mit dem Rathaus oder dem Schnoorviertel in Bremen.