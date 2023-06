„Absolute Schweinerei“: Festival-Preise explodieren – deshalb kosten Hurricane, Wacken und Co. im Sommer mehr

Von: Yannick Hanke

Der Festival-Sommer 2023 steht bevor. Rock am Ring und Rock im Park haben die Saison eingeläutet. Doch sind die Preise teilweise enorm angestiegen. Warum eigentlich?

Bremen – Platz sichern, Zelt aufbauen, Dosenbier öffnen – und schon kann der Festival-Spaß losgehen. Ein Ritual, das viele Konzertgänger auch im Sommer 2023 wieder pflegen möchten. Die Zwillingsfestivals Rock am Ring (RaR) und Rock im Park (RiP) haben die diesjährige Festival-Saison am ersten Juni-Wochenende eingeläutet. Auch, wenn sich die Menge vor allem bei den Headlinern nur so türmt vor den Bühnen – es wurden weniger Tickets verkauft als noch im vergangenen Jahr.

Das hat Gründe – und ist vor allem auf zum Teil stark angestiegene Ticketpreise zurückzuführen. Diese Erhöhung hat wiederum auch ihre Gründe und wird in den sozialen Netzwerken mitunter harsch kritisiert. Festivalübergreifend, versteht sich. Denn auch das Hurricane Festival oder das Wacken Open Air haben ihre Preise weiter angezogen. Zeit, Ursachenforschung zu betreiben – und einen Überblick zu geben.

Ob es bei den großen Festivals in Deutschland wie dem Hurricane auch 2023 ähnlich voll wird? Schließlich wurden die Ticketpreise mitunter um bis zu 70 Euro erhöht. © Hauke-Christian Dittrich/dpa/imago/Montage

Festival-Sommer 2023: Rock am Ring, Hurricane Festival und Wacken Open Air ziehen Ticketpreise an

„Die Veranstalter sehen sich derzeit mit einer Reihe zusätzlicher Kosten konfrontiert“, heißt es von Stephan Benn vom Kulturverband Liveinitiative NRW gegenüber tagesschau.de. Die Ticketpreise könnten im Schnitt um etwa 30 Prozent gestiegen sein. Es seien beispielsweise die Kosten für Techniker, Sicherheitsdienst und Gastronomiepersonal, die besonders stark zu Buche schlagen würden – und letztlich an die Festivalbesucher weitergegeben werden.

Der Effekt wird sein, dass immer teurere Großkonzerte das Budget schmälern, das Konzertbesucher dann für kleinere Festivals und Konzerte nicht mehr haben.

Nicht zu vernachlässigen seien aber auch die steigenden Kosten für Energie und Technik sowie höhere Gagen, merkt Bernd Schweinar vom Verband für Popkultur in Bayern an. Alle Kosten auf die Kunden abzuwälzen, könne aber auch nicht der richtige Schritt sein. „Der Effekt wird sein, dass immer teurere Großkonzerte das Budget schmälern, das Konzertbesucher dann für kleinere Festivals und Konzerte nicht mehr haben“, so Schweinar im Gespräch mit tagesschau.de. Werden Festivals im Sommer 2023 also deutlich weniger frequentiert sein als die Jahre zuvor?

Rock am Ring, Hurricane Festival, Wacken Open Air: Was Festivals 2023 kosten

Fakt ist: Das „Weekend Festival Ticket – General Camping“ für die diesjährige Ausgabe von Rock im Park kostet 298 Euro. Wer Rock am Ring mitsamt Parken und Camping mitnehmen will, muss sich zwei Tickets kaufen – und kommt letztlich ebenfalls bei fast 300 Euro raus. Für RiP muss man etwa 70 Euro mehr als im Vorjahr zahlen. Sprecherin Carolin Hilzinger führt „Preissteigerungen von 45 Prozent in vielen Bereichen“ auf.

Rock am Ring: Weekend Festival Ticket für 229 Euro; General Camping / Parking Ticket kostet zusätzlich 69 Euro

Rock im Park: Weekend Festival Ticket – General Camping für 298 Euro

Hurricane Festival: Festivalpass Regular oder Hurricane Park für 249 Euro (4. Preisstufe)

Southside Festival: Festivalpass Grüner Wohnen oder Regular für 259 Euro (4. Preisstufe)

Wacken Open Air: 299 Euro für erstmalig vier Tage Festivalprogramm (ausverkauft)

Deichbrand Festival: Kombiticket inkl. Frühanreise für 199 Euro (ohne Frühanreise für 189 Euro)

Die Preissteigerungen anderweitig aufzufangen, sei nur bedingt möglich. Die Lebenshaltungskosten seien im Vergleich zu vor fünf Jahren um 30 Prozent gestiegen, das gelte dann auch für die Ticketpreise, so Matt Schwarz vom Rock-am-Ring-Veranstalter Dreamhaus. Die Organisatoren des Festivals am Nürburgring würden mit etwa 70.000 Besuchern rechnen, es wären rund 20.000 Festivalgänger als noch 2022. Rock im Park rechne wiederum mit 60.000 Besuchern – und damit mit 15.000 Besuchern weniger als im Vorjahr.

Tickets fürs Wacken Open Air 2023 um 60 Euro teurer – und trotzdem innerhalb von fünf Stunden ausverkauft

Beim Hurricane und dem Schwesterfestival Southside sind die Ticketpreise im Vergleich zum Vorjahr um 30 beziehungsweise zehn Euro auf 249 und 259 Euro angestiegen. Laut Sprecher Jonas Rohe werde nur ein Bruchteil der Mehrkosten an die Besucher weitergegeben.

Das Wacken Open Air hat seine Ticketpreise im Vergleich zu 2022 um 60 Euro erhöhen müssen. Ausverkauft war das Heavy-Metal-Festival dennoch binnen weniger Stunden. © Frank Molter/dpa/Archivbild

Seine Preise deutlich angehoben hat auch das Heavy-Metal-Festival Wacken Open Air. Hier wurden die Ticketpreise von 239 auf 299 Euro angezogen. Ausverkauft ist das Festival dennoch längst. Laut Veranstalter Thomas Jensen gingen innerhalb von fünf Stunden 83.000 Tickets über die digitale Ladentheke. Ob dies künftig auch so sein wird, bei möglichen weiteren Preissteigerungen? Spekulativ.

Von „absoluter Schweinerei“ bis „läppische 70 Euro mehr“: Social-Media-Reaktionen zu höheren Tickerpreisen von Festivals

Auf Social Media werden die Mehrkosten für Festivaltickets nicht immer wohlwollend goutiert. Ein Beispiel? „Absolute Schweinerei“, heißt es in Bezug auf die Erhöhungen unter einem Posting von Rock am Ring. Mal ist die Rede von einer „dreisten Preispolitik“, mal wird die Erhöhung als „einfach nur bodenlos“ bezeichnet.

Verständnis gibt es aber auch für die Festival-Veranstalter und ihre gestiegenen Kosten in nahezu allen Bereichen, die sich letztlich auch auf den Ticketpreis auswirken. „Zwei Jahre lang ist nichts mehr bei den Beteiligten eingegangen, dazu gehören die Veranstalter, alle Projektbeteiligten, aber auch die Bands. Der wirtschaftliche Schaden ist hoch“, heißt es von einem Festival-Besucher via Instagram. Er spricht von „läppischen 70 Euro mehr“ und hätte dafür „3-4 Tage lang eine geile Zeit“. (han/dpa)