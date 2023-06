Wärmepumpe im Haus installieren: Diese Renovierungen sollten Sie vornehmen

Von: Anna-Lena Kiegerl

Teilen

Klimafreundliches Heizen ist in den letzten Wochen und Monaten stark auf den Plan getreten. Wärmepumpen sind eine Möglichkeit dafür. Diese vier Dinge erleichtern den Betrieb.

München – Das Gebäudeenergiegesetz von Wirtschaftsminister Robert Habeck sorgt seit einiger Zeit für Furore und Diskussionen im Bundestag. Nun wird mit Heiz-Strafen in Höhe von einer Million Euro gedroht. In diesem Gesetzentwurf haben Wärmepumpen, als klimafreundliche Heiz-Möglichkeit, einen sehr hohen Stellenwert. Doch hier herrscht oft Verwirrung. Was sind eigentlich die Voraussetzungen für den Einbau einer Wärmepumpe und welche Eigenschaften sollte ein Haus oder eine Wohnung besitzen, damit sich eine solche Energiequelle überhaupt lohnt?

Teilweise zahlen sich Wärmepumpen ohne Renovierungen nicht aus

Sollte Habecks Gebäudeenergiegesetz in diesem Maße durch den Bundestag kommen, dann werden Wärmepumpen wohl künftig der neue Standard beim Einbau einer neuen Heizung, auch wenn aktuell die altbewährten Heizmethoden ein Comeback erleben. Doch dabei ist einiges zu beachten. Denn unter manchen Umständen lohnt sich diese so gar nicht und es sind einige Renovierungsarbeiten nötig.

Sind gewisse Voraussetzungen nicht geschaffen, benötigt die Heizung viel Strom. Dann zahlt sich diese weder für die eigenen Kosten, noch für das Klima in irgendeiner Weise aus. Aus diesem Grund müssen einige Gebäude, besonders ältere Bauten, vor dem Einbau einer Wärmepumpe, energetisch saniert werden. Darüber berichtet die Verbraucherzentrale.

Einbau einer Wärmepumpe: Dann müssen die Heizkörper getauscht werden

Die erste Maßnahme ist der Tausch der Heizkörper. Oft sind in älteren Gebäuden Rippenheizkörper verbaut. Diese sollten vor dem Einbau einer Wärmepumpe gegen eine Fußbodenheizung oder Wandheizung ausgetauscht werden. In diesem Fall reichen geringere Heizwasser-Temperaturen aus, um das Gebäude zu heizen.

Wärmepumpen könnten in deutschen Häusern bald überwiegen. Doch vor dem Einbau gibt es so einiges zu beachten. © Silas Stein/dpa

Dach, Fenster, Fassade: Diese Renovierungen können vor einer Wärmepumpe nötig sein

Der Tausch von alten Fenstern, sowie Dämmung können weitere Schritte sein, um Wärme nicht so schnell entweichen zu lassen und die Wärmepumpe so effizienter zu machen.

Zuletzt kann auch das Dach ein Ansatzpunkt für Sanierungen sein. Besonders wenn sich Wohnräume unter diesem befinden, ergibt es Sinn, auch das Dachgeschoss gut zu dämmen. Dann kann warme Luft, die nach oben steigt, weniger gut entweichen und bleibt länger im Raum vorhanden.

Diese Renovierungsarbeiten könnten für den Einbau einer Wärmepumpe nötig sein

1. Heizkörper austauschen

2. Tausch von älteren Fenstern

3. Dämmung der Fassaden

4. Dachgeschoss dämmen

Rund um die Wärmepumpe kursieren viele Mythen. Zum Beispiel, dass sich der Einbau der klimafreundlichen Alternative finanziell nicht rechnet. Diese Mythen werden aufgeklärt.