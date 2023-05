Ikea testet ein neues Konzept: Wo Kunden mit Zeit bezahlen können

Von: Teresa Toth

„Zeit ist Geld“ lautet das Motto des schwedischen Möbelherstellers Ikea. Um Kunden mit langen Anfahrtswegen etwas zurückzugeben, können sie daher mit Geld bezahlen.

München – Wer zu Ikea möchte, muss häufig mit längeren Anfahrtswegen rechnen. Denn die Filialen sind meist außerhalb, etwa in Industriegebieten, gelegen. Dank einer neuen Bezahlmethode, die der schwedische Möbelhersteller erstmals getestet hat, können Besucher von den langen Anfahrtsreisen allerdings profitieren: Statt Geld bezahlen sie mit Zeit.

Ikea Branche: Möbel und Innenausstattung Gründung: 1943 in Älmhult, Schweden Gründer: Ingvar Kamprad Hauptsitz: Niederlande Umsatz (Deutschland/Geschäftsjahr 2022): 5,6 Milliarden Euro (Quelle: Ikea.com)

Ikea testet neues Konzept zum Bezahlen mit Zeit – mit Google Maps Fahrtweg vorzeigen

Ikea benötigt riesige Räumlichkeiten, um die Vielzahl seiner Produkte – angefangen von Blumentöpfen über Sofas und Regale bis hin zu ganzen Einbauküchen – ausstellen zu können. Entsprechende Gebäude finden sich meist nicht in der Innenstadt, sodass Ikea-Filialen häufig in der Peripherie entstehen. Damit Kunden trotz langer Anfahrtswege die Filialen dennoch besuchen, anstatt auf Online-Shopping umzusteigen, hat der Möbelhersteller das Konzept „Buy with your time“ („Bezahle mit deiner Zeit“) in einer Filiale in Dubai getestet.

Kunden konnten an der Kasse entscheiden, ob sie die ausgewählten Produkte wie gewohnt in Form von Geld bezahlen möchten, oder stattdessen ihren Anfahrtsweg in Zeitpunkte umrechnen lassen. Wie das Wirtschaftsmagazin Forbes berichtete, mussten sie hierfür die Navigations-App Google Maps mit der entsprechenden Route, die sie für den Besuch bei Ikea genommen haben, vorzeigen. Je nachdem, wie lang der Anfahrtsweg war, erhielten die Kunden ein entsprechendes Guthaben, das mit dem Einkaufspreis verrechnet wurde. Der Test von Ikeas neuer Bezahlmethode fand in Dubai bereits 2020 statt. Ob die Deutschland-Filialen bald auch einen Versuch wagen oder diese Methode sogar einführen, ist derzeit noch offen.

Ikea führt in Deutschland mittlerweile mehr als 50 Filialen. © Sven Simon/Imago

Neues Konzept zum Bezahlen bei Ikea – schon bei fünf Minuten Fahrtzeit gab es einen kostenlosen Hot Dog

Wie ein YouTube-Video des Channels „Ads for Brands“ sowie ein Instagram-Beitrag von „businesstips.in“ zeigen, gab es kostenlos ein Billy-Regal für umgerechnet knapp zwei Stunden Fahrtzeit. Oder einen kleinen Lacktisch bei einer Anreise von 49 Minuten gratis dazu. Für eine Fahrtzeit von fünf Minuten spendierte der schwedische Möbelhersteller immerhin einen Hotdog. Besonders teure Möbelstücke, wie ein exklusiver Stuhl, erforderten einen Fahrtweg von über acht Stunden. Die Umrechnung von Zeit in Geld erfolgte auf Grundlage des durchschnittlichen Familieneinkommens in Dubai. Bei den Instagram-Usern stößt das Konzept auf unterschiedliche Meinungen. Einer schreibt: „Als Unternehmen ergibt das keinen Sinn“, ein anderer findet es wiederum eine „brillante Marketing-Idee“. Und ein Dritter fragt einfach nur: „Was ist mit der Zeit, die man braucht, um die Möbel zusammenzubauen?“

Ikea testet neues Konzept zum Bezahlen mit Zeit – Anreiz für einen Einkauf vor Ort

Nach dem Test in Dubai 2019 hat Ikea das Konzept mit dem Slogan „Time is Money“ („Zeit ist Geld“) zwar nicht mehr angeboten, doch die neuartige Bezahlmethode könnte in Zukunft einen grundlegenden Wandel, wie Produkte gekauft werden und wie sich das Einkaufserlebnis verändert, anstoßen. Während Online-Shopping zuletzt immer beliebter wurde – auch verstärkt durch die Corona-Pandemie – könnte das neue Konzept einen Anreiz schaffen, um Geschäfte wieder häufiger zu besuchen.

Während das Aufbringen von viel Zeit für den Anfahrtsweg beim Konzept „Buy with your time“ von Vorteil ist, sollen Kundinnen und Kunden mit einem anderen Bezahl-Service bei Ikea Zeit sparen.