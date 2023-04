Fahrrad-Schlauch selbst wechseln: Das ist zu beachten und so viel kostet es

Von: Robin Dittrich

Ist ein Fahrradreifen platt, kann ein kaputter Schlauch die Ursache sein. Wie lässt sich der am einfachsten eigenhändig reparieren; und vor allem, wie teuer ist das?

Bremen – Fahrradfahrer kennen das Problem: Die Fahrradtour ist geplant, am Morgen soll es losgehen, doch dann ist der Reifen platt. Kann auch eine Fahrradpumpe nicht helfen, ist womöglich der Schlauch kaputt. Bei diesen Problemen muss man nicht zwangsläufig zu einem Fachmann gehen; der Schlauch kann selbst auch selbst gewechselt werden – so geht’s.

Kaputten Fahrrad-Schlauch wechseln – so geht es

Wird das Wetter wärmer, stehen in vielen Haushalten Fahrradtouren an – dabei sollten einige Fehler vermieden werden. Oftmals sind Fahrradreifen nach dem langen Ruhen, zum Beispiel während der Winterzeit im Keller, jedoch platt. Unter anderem der ADAC hat dafür einen Ratgeber zusammengestellt, der den Wechsel des Schlauches auch zu Hause ermöglicht. Die benötigten Werkzeuge sind zwei Reifenheber, eine Luftpumpe, gegebenenfalls ein Maulring- oder Inbusschlüssel; und natürlich der neue Schlauch.

Ist der Fahrradreifen platt, kann der Schlauch beschädigt sein – so tauschen Sie ihn selbst aus. © U. J. Alexander/Imago (Symbolbild)

Da es sich dabei um kleine Werkzeuge handelt, können diese auf längeren Fahrradtouren einfach mitgenommen werden. Zunächst muss das Rad mit dem kaputten Schlauch demontiert werden. Wer keinen Montageständer zu Hause hat, kann das Fahrrad einfach umdrehen, also auf Lenker und Sattel stellen. Beim Vorderrad müssen lediglich zwei Schrauben gelöst werden. Ist das Hinterrad platt, sollte zunächst die Kette gelockert werden – dafür wird der höchste Gang eingelegt. Hat das Fahrrad eine Felgenbremse, muss diese geöffnet und ausgehängt werden – bei Scheibenbremsen ist das nicht notwendig, informiert der ADAC.

Mit wenigen Schritten kann der Fahrrad-Schlauch gewechselt werden

Nach dem Demontieren des kaputten Rades muss die Luft herausgelassen werden. Wie das funktioniert, hängt vom Ventil ab. Bei französischen Ventilen und Dunlop-Ventilen kann die Luft ohne Hilfsmittel abgelassen werden. Bei Autoventilen benötigen Sie einen spitzen Gegenstand, mit dem der Stift eingedrückt wird. Daraufhin kommen die zwei Fahrradreifenheber zum Einsatz: Mit ihnen soll der Mantel von der Felge getrennt werden. Tipp: Der Reifen sollte auf einer Seite in der Felge bleiben, damit der Wiederaufbau erleichtert wird.

So wird ein Fahrrad-Schlauch laut ADAC gewechselt:

Beschädigtes Rad abbauen Luft über das Ventil vollständig ablassen Reifen mit Reifenhebern über die Felge hebeln Den kompletten Schlauch herausnehmen Reifeninnenflächen und die Felge auf Risse oder Fremdkörper untersuchen/abtasten Ersatzschlauch einlegen und leicht anpumpen Reifen auf einer Seite in die Felge einfädeln Schlauch mit Ventil in das Felgenloch stecken Schlauch zwischen Mantel und Felge einlegen Reifen in die Felge drücken Reifen aufziehen Reifen aufpumpen, Laufrad zurück in das Fahrrad setzen

Ist die Sicherungsmutter vom Ventil abgeschraubt und das Ventil entfernt, kann der Schlauch herausgezogen werden. Die Reifeninnenflächen sollten auf eventuelle Risse, Stachel und andere Fremdkörper überprüft werden. Nach der Entfernung des alten Schlauchs kann der neue direkt eingesetzt werden – allerdings sollte dieser leicht aufgepumpt werden, bis er eine runde Form annimmt. Nachdem der Reifen einseitig auf die Felge aufgezogen wurde, kann der Schlauch zwischen Fahrradmantel und Felge gelegt werden.

Durch das leichte Aufpumpen des Schlauchs sollten Quetschungen vermieden werden. Zum Eindrücken des Reifens in die Felge kann eine zweite Person benötigt werden, da etwas Kraftaufwand erforderlich ist. Der Reifen lässt sich so aufziehen. Daraufhin sollte der Reifen aufgepumpt werden – danach die Schritte des Abbaus in umgedrehter Reihenfolge zum vollständigen Aufbau wiederholen. Wer den Fahrrad-Schlauch selbst wechselt, zahlt für den Schlauch um die acht Euro, dazu kommt noch das Werkzeug. In einer Fahrrad-Werkstatt fallen in der Regel mindestens 30 Euro für den Service an.