Fahne am Einkaufswagen für Kinder – diesen Zweck erfüllt sie

Von: Madlen Trefzer

An vielen Mini-Einkaufswagen von Aldi, Lidl und Co. sind Fahnen befestigt. Das kann Eltern dabei helfen, ihr Kind schneller zu finden. Aber nicht nur:

Jeder von uns hat bestimmt schon die Fahnen an den Kindereinkaufswagen bei Aldi, Lidl und Co. gesehen. Sie erleichtern Eltern die Suche nach ihren Sprösslingen im Supermarkt, wenn sich diese mal wieder dazu entschlossen haben, selbständig auf Entdeckungstour zu gehen. Doch das soll nicht der einzige Grund sein, weshalb die etwa 1,70 Meter großen Fahnenstangen die Mini-Einkaufswagen zieren.

HEIDELBERG24 verrät, wozu die Fahne am Einkaufswagen sonst noch dient.

Die kleinen Einkaufshilfen werden nicht nur von Kindern genutzt, sondern auch von kleinen Menschen, Spontaneinkäufern oder Korb-Verachtern. (mad)