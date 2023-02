Experten zu Insekten in Lebensmitteln: Es fehlen Hygiene-Regelungen

Von: Pauline Wyderka

Ekel hin oder her – es gibt weitaus mehr Gründe, warum Insekten essen keine gute Idee ist. Vom Ökosystem bis zu Krankheiten – lesen Sie hier, was dagegen spricht:

Mehr zum Thema Insekten in Lebensmitteln: Gesundheitliche Folgen unklar – Experten besorgt

Insekten sind für die meisten Menschen in Deutschland zunächst nicht das Mahl der Wahl. Jedoch gibt die jüngste EU-Verordnung zu Insekten in Lebensmitteln aktuell Anlass, sich mit dem Thema Insekten als Nahrungsmittel intensiver auseinanderzusetzen. Völlig unbedenklich, in anderen Kulturen normal, sagen die einen. Doch dann gibt es auch Stimmen, die der Neuerung ganz und gar nichts Positives abgewinnen können.

HEIDELBERG24 enthüllt, warum Experten Insekten in Lebensmitteln kritisch gegenüberstehen.

Das Nahrungsmittel der Zukunft scheinen Insekten demnach nicht zu sein – und das nicht nur aus Gründen des Ekels. (paw)