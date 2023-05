„Fit im Auto“: Freiwilliges Fahrtraining kommt bei Senioren gut an

Von: Anna-Lena Kiegerl

Sollten Senioren ab einem bestimmten Alter ihre Fahrtüchtigkeit nachweisen? Darüber wird derzeit in der EU gestritten. Ein freiwilliges Fahrtraining ist in Niedersachsen unter Älteren derweil sehr gefragt.

Syke – Mit dem eigenen Auto unterwegs sein, bedeutet für viele Senioren Freiheit und Selbstständigkeit. Doch immer wieder, wie zuletzt von der EU, wird über strengere Vorschriften für Senioren am Steuer diskutiert. Dabei ist es wichtig, dass ältere Menschen selbstständig bleiben können und gleichzeitig sicher auf den Straßen unterwegs sind. Eine Lösung, um das zu gewährleisten, ist das Programm „Fit im Auto“, bei dem Senioren in einem Fahrtraining freiwillig ihre Kenntnisse auffrischen können.

Fahrtraining für Senioren: Bislang 10.500 Teilnehmer in Niedersachsen

In Niedersachsen wurde das Programm bereits im Jahr 2015 eingeführt, rund 10.500 Menschen haben seitdem an dem Kurs teilgenommen; eine Seniorin sogar gleich mehrmals. Und auch in anderen Bundesländern gibt es das Angebot für ältere Menschen hinter dem Steuer bereits. Unter anderem haben Bayern und Brandenburg das Konzept übernommen.

Bei „Fit im Auto“ können Senioren ihre Fähigkeiten auf der Straße testen; ganz auf freiwilliger Basis. (Symbolfoto) © IMAGO/Westend61

„Fit im Auto“: Freiwilliger Fahrkurs für Senioren – auf dem Übungsplatz und auf der Straße

Laut der deutschen Verkehrswacht Niedersachsen dauert das Training etwa viereinhalb Stunden. Bezahlen müssen lernfreudige Senioren 40 Euro für die Auffrischung der Fahrkenntnisse. Vom richtigen Bremsen bis zum Einparken und dem Testen der Reaktionsfähigkeit werden bei dem Kurs wichtige Grundkenntnisse auf dem Übungsplatz aufgefrischt.

Doch es bleibt nicht bei „Trockenübungen“: Wer sicher auf den Straßen unterwegs sein will, muss schließlich auch auf der Straße unterwegs sein. Daher finden Teile des Trainings auch im öffentlichen Raum statt, begleitet von einem Fahrlehrer und zwei weiteren Teilnehmern. Dabei sollen etwaige Unsicherheiten ausgemacht und überwunden werden.

Gefahrenbremsung ein Teil des Trainings für Senioren: „Treten oft nicht heftig genug auf die Bremse“

Bei einem Seminar in Burgdorf üben einige Senioren noch einmal die Gefahrenbremsung. „Die Senioren treten oft nicht heftig genug das Bremspedal und kommen dann nicht in den Regelbereich von ABS rein“, erklärt Kursleiter Claus Kunath gegenüber der Deutschen Presse Agentur (dpa).

Wo wird „Fit im Auto“ angeboten? In ausgewählten Bundesländern und Landkreisen.

In ausgewählten Bundesländern und Landkreisen. Dauer des Fahrtrainings: ca. 4½ Stunden.

ca. 4½ Stunden. Zahl der Teilnehmenden: 12 Personen pro Kurs.

12 Personen pro Kurs. Kosten: 40 Euro pro Person.

40 Euro pro Person. Ansprechpartner und Anmeldung finden sich auf der Homepage der Verkehrswacht.

Es gibt also viel zum Üben und wiederholen für die Senioren. Und auch technische Neuerungen am Auto werden erklärt, sodass die ältere Generation auch in Zukunft sicher auf den Straßen unterwegs sein kann. (Anna-Lena Kiegerl/dpa)