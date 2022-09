Es wird ungemütlich: 100-jähriger Kalender sagt Regen, Sturm und Schnee für Ende 2022 voraus

Regen im Herbst: 100-jähriger Kalender sagt Abkühlung voraus. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Jetzt wird es ungemütlich. Der 100-jährige Kalender sagt für den Jahresausklang 2022 schmuddeliges Wetter voraus.

Hamburg – Der Sommer in Deutschland war so heiß wie kaum einer zuvor und die Deutschen würden sich aktuell über ein wenig Regen freuen. Im September werden sie nicht enttäuscht. Auch der Winter wird ungemütlich.

Was der 100-jährige Kalender für den Rest des Jahres 2022 vorhersagt, verrät 24hamburg.de hier.

Der 100-jährige Kalender wurde im 17. Jahrhundert von Abt Mauritius Knauer verfasst, der sieben Jahre lang jeden Tag das Wetter notierte, damit die Mönche die Landwirtschaft optimal angehen konnten. Knauer stützte sich bei seinen Vorhersagen auf astrologische Vorstellungen, die noch heute umstritten sind. Meteorologen halten die richtigen Voraussagen des Kalenders für Zufall, aber immerhin den heißen Sommer hatte er bereits zuvor angekündigt.