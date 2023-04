Kein Geld im Alter: Wie hoch ist die Rente einer Hausfrau?

Von: Jakob Koch

Frauen haben sich im Leben oft um die Erziehung der Kinder gekümmert – und kaum in die Rentenkasse eingezahlt. Das sorgt für finanzielle Probleme als Rentner.

Hamburg/Berlin – Frauen, die sich fast ihr Leben lang um die Familie und den Haushalt gekümmert haben, werden im Alter oft finanziell benachteiligt. Sie haben zwar die Möglichkeit, sich bei der Rente auf den Ehepartner zu verlassen und sich an dessen Altersvorsorge zu beteiligen. Doch Scheidung oder ein plötzlicher Todesfall sind Risiken als Rentner und Rentnerin – auch wenn es bei letzteren die Möglichkeit der Witwenrente gibt. Speziell für Hausfrauen gibt es keine eigene Rente. Für sie gelten dieselben Voraussetzungen wie für alle anderen Menschen in Deutschland. Der Gesetzgeber hat sich als Milderung die Mütterrente ausgedacht – was sie Hausfrauen bringt, zeigt unsere Übersicht.

Art der Rente: Mütterrente Einführung: 1. Juli 2014 Regelung: Anerkennung von Kindererziehungszeiten Gesetz für Rentner: § 56 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch

Ein Leben lang Hausfrau, jetzt Rentner – durch Mütterrente mehr Rentenpunkte

Die Mütterrente sollte von vornherein verhindern, dass Mütter einen geringeren Rentenanspruch haben, weil sie sich in den ersten Jahren um den Nachwuchs kümmerten. Der Name „Mütterrente“ für Rentner ist etwas irreführend – denn eine eigene Rente ist es nicht. Der Name wurde von der CDU/CSU im Bundestagswahlkampf 2013 verwendet. Seit dem 1. Januar 2019 liegt die Kindererziehungszeit für Kinder, die vor 1992 geboren wurden, sogar bei 30 Monaten. Dies wurde als „Mütterrente II“ bezeichnet.

Wer die Mütterrente bekommt – auch Väter als Rentner unter bestimmten Bedingungen berechtigt

Damit die Zeit für Hausfrauen auch wirklich angerechnet wird, müssen sie den entsprechenden Antrag V0800 bei der Deutschen Rentenversicherung einreichen. Dem Antrag muss in der Regel eine Kopie der Geburtsurkunde des Kindes beiliegen sowie die eigene Versicherungsnummer bekannt sein. Berechtigt sind neben der Mutter auch folgende Personen – weil sie Kindererziehungszeit als Rentner anerkannt bekommen:

Elternteile gleichgeschlechtlicher Paare

Adoptiveltern

Pflegeeltern

Stiefeltern

Großeltern und andere Verwandte

Auch Väter können die Mütterrente als Rentner erhalten, wenn die Mutter dem zustimmt. Hat sich ein Vater in den ersten drei Jahren überwiegend um das Kind gekümmert, würde ihm die Mütterrente zustehen. Diese Erklärung muss jedoch spätestens zwei Monate nach Ablauf der drei Jahre gegenüber der Rentenversicherung eingehen. Eine spätere Erklärung ist möglich, wenn beide Elternteile das Kind gleichermaßen erzogen haben, der Teil des Vaters jedoch leicht überwiegt.

Grundsicherung für Rentner: Wie hoch die Rente einer Hausfrau ist

Wer – wie viele Hausfrauen – keinen Anspruch auf eine Rente hat, kann eine Grundsicherung beantragen. Ein Anrecht auf die Grundsicherung haben bedürftige Menschen, die keine reguläre Altersrente beziehen und ihren Lebensunterhalt mit ihrem Einkommen nicht decken können. Wie hoch die Grundsicherung ist, hängt vom Einkommen und Vermögen ab – das Vermögen des Ehepartners wird ebenfalls berücksichtigt. Alleinstehende Erwachsene erhalten mindestens 449 Euro, Paare erhalten gemeinsam 809 Euro. Natürlich können Hausfrauen auch im Alter weiter arbeiten – einige Jobs eignen sich dabei für Rentner besonders gut. Auch durch die Pflege von Angehörigen kann die Rente erhöht werden.

Wie Eltern als Rentner von der Mütterrente finanziell profitieren

Die Regelung zur Mütterrente der Bundesregierung soll genau da anknüpfen. Sie greift für Rentner kurz nach der Wendezeit: Für Kinder, die vor dem Jahr 1992 geboren wurden, erhält die verantwortliche Person der Erziehung bis zu 2,5 Kindererziehungsjahre auf ihr Rentenkonto angerechnet. Dabei wird der Durchschnittsverdienst als Verdienst angenommen. Für Kinder, die nach dem Jahr 1992 geboren wurden, gibt es bis zu drei Erziehungsjahre und entsprechend drei Entgeltpunkte. Jedes Jahr Kindererziehungszeit verbessert den monatlichen Rentenanspruch.

Wie Eltern von der Mütterrente finanziell profitieren, zeigt diese Tabelle:

monatliches Rentenplus West monatliches Rentenplus Ost Kind vor 1992 geboren bis zu 2,5 Entgeltpunkte 90,05 Euro 88,80 Euro Kind 1992 oder später geboren bis zu 3 Entgeltpunkte 108,06 Euro 106,56 Euro