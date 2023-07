Erstes Land bekommt Warnhinweis auf Alkohol – strengerer Kurs auch in Deutschland gewünscht

Von: Kilian Bäuml

Als erstes Land hat Irland ein Gesetz erlassen, wodurch Alkoholgetränke mit Warnhinweisen versehen werden sollen. Der deutsche Drogenbeauftragte begrüßt die Regel.

München – Ein Feierabendbier, Sekt zum Anstoßen bei Feierlichkeiten und Wein beim Essengehen – Alkohol gehört für viele Menschen zum Alltag dazu. Dass Alkohol gravierende negative Auswirkungen auf den Körper haben kann, wird von vielen Konsumierenden ausgeblendet. Doch Alkohol erhöht das Risiko für zahlreiche Krankheiten – bereits ein Glas am Tag kann gravierende Folgen haben. Jetzt hat sich das erste Land in Europa dazu entschieden, beim Alkoholkauf auf das Risiko aufmerksam zu machen.

In Irland wurde ein Gesetz beschlossen, laut dem ab 2026 alkoholische Getränke mit einem Warnhinweis versehen sein sollen. (Symbolbild) © Bernd Thissen/dpa

Warnhinweis auf Alkohol: Deutscher Drogenbeauftragter begrüßt strengeren Kurs

Wie das Portal getraenke-news.de informiert, soll Irland als erstes europäisches Land beim Kauf von Alkohol auf die möglichen Gefahren des Konsums aufmerksam machen. Es wurde ein Gesetz beschlossen, laut dem auf den Etiketten von alkoholischen Getränken ein Warnhinweis erfolgen soll. Ab 2026 soll es die Warnhinweise auf den Etiketten alkoholischer Getränke geben.

Das könnte auch eine Signalwirkung an die EU haben, strengere Vorschriften für den Alkoholkonsum durchzusetzen. Die Bereitschaft, den Alkoholkonsum zu reglementieren, sei in der EU am Wachsen. Das erkenne man beispielsweise daran, dass das Vorhaben Irlands von der EU legitimiert wurde. Auch der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert, begrüßt einen strengeren Kurs. „Jeder Mensch hat das Recht, vor dem Konsum eines Produktes über dessen Risiken und Gesundheitsschädigungen informiert zu werden. Zumal auch bei geringem Alkoholkonsum ein Krebsrisiko besteht“, äußert er sich auf Anfrage von getraenke-news.de.

Mit welchen Angaben auf den Etiketten von Alkohol hingewiesen wird

Laut dem irischen Gesundheitsminister handelt es sich um die erste Gesundheitskennzeichnung auf Alkohol weltweit. Auf den Etiketten von alkoholischen Getränken sollen neben dem Alkoholgehalt und den Kalorien auch folgende Angaben gemacht werden:

Hinweis zu Gefahren bei Alkoholkonsum während der Schwangerschaft

Hinweis auf Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Leberkrankheiten

Hinweis auf Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und bestimmten Krebsarten

Erstes Land bekommt Warnhinweis auf Alkohol – Regelung wird auch kritisiert

Doch für das Vorhaben Irlands gibt es nicht nur Zustimmung. Von mehreren Wirtschaftsverbänden wird das Gesetz als „nicht EU-binnenmarktkonform“ kritisiert. Im Fokus der Kritik steht vor allem, dass es keine einheitlich europäische Regelung mehr gebe. „Würde künftig jedes Land eigene Vorschriften für Etiketten erlassen, wäre der gemeinsame EU-Binnenmarkt am Ende“, vermutet Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bunds (DBB).

Auch der Geschäftsführer von Spirits Europe, dem europäischen Dachverband der Spirituosenbranche, Ulrich Adam, kritisiert den Alleingang Irlands. Laut ihm könnte hier ein gefährlicher Präzedenzfall für nationale Alleingänge entstehen. Dass die EU-Kommission nichts gegen das Vorhaben unternommen hat, obwohl 13 Mitgliedsstaaten Einspruch eingelegt haben, hält er für „hochgradig überraschend“.

Fachleute begrüßen Warnhinweis auf Alkohol – andere Länder setzen auf Preissteigerungen

Fachleute mahnen hingegen regelmäßig, dass der Alkoholkonsum eingeschränkt werden sollte. Ein effektives Mittel dazu sind offenbar auch Preissteigerungen – diese konnten in Schottland laut einer Studie bereits Leben retten. Auch hierzulande stellen Fachleute Rechnungen an, die Vorteile von Preissteigerungen auf Alkohol belegen sollen. (kiba)