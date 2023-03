Erneuerbare Energien für zu Hause: Wie Sie mit Stecker-Solargeräten auf dem Balkon Geld sparen

Von: Anika Zuschke

Mit sogenannten Balkonkraftwerken können Sie auch in einer Mietwohnung selbst Solarstrom produzieren. © Stefan Sauer/dpa

Erneuerbare Energien müssen ausgebaut werden – dafür sollte nicht nur die Politik sorgen. Wie Sie selbst mit Balkonkraftwerken Geld sparen und der Umwelt helfen können.

Hannover – Mit Blick auf den Klimawandel und die dramatische Energiekrise im vergangenen Jahr gehören erneuerbare Energien inzwischen zu den wichtigsten Stromquellen in Deutschland. Ihr Ausbau ist ein zentraler Faktor auf dem Weg in eine klimaneutrale Energieversorgung – und rückt deswegen auf der politischen Agenda immer weiter nach oben.

Aber auch der einzelne Verbraucher kann seinen Beitrag dazu leisten, beispielsweise mit sogenannten Balkonkraftwerken. Mit den Stecker-Solargeräten tun Sie nicht nur der Umwelt einen Gefallen, sondern können bei gutem Wetter auch noch Geld sparen.

Ausbau der erneuerbaren Energien: Balkonkraftwerke als probates Mittel für Verbraucher

Mit dem Ukraine-Krieg kam die Energiekrise nach Europa – und die Abhängigkeit von russischem Gas wurde plötzlich schmerzhaft deutlich. Doch hatte dieser Schock auch etwas Gutes, denn infolgedessen wurde in der Europäischen Union (EU) im Jahr 2022 erstmals etwas mehr Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen als aus Gas. Dieser Fakt ist nicht nur erfreulich, sondern auch deutlich sichtbar.

In Deutschland steigt unter anderem die Nachfrage von Solarzellen kontinuierlich an, auf Dächern der Bundesrepublik sind immer mehr Photovoltaikanlagen zu sehen. In Bremen sollen neue Häuser in Zukunft sogar verpflichtend mit Solarzellen ausgestattet werden – in Hamburg gilt im Zuge eines verschärften Klimaschutzgesetzes ab 2024 das Gleiche. Das betrifft insbesondere Hausbauer und -eigentümer, doch was können Mieter und Wohnungsbesitzer tun, wenn sie eigenen Solarstrom produzieren wollen?

Geld sparen mit einem Balkonkraftwerk: Kann ich die Mini-Solaranlage an die Steckdose anschließen?

Eine Antwort darauf liefern Balkonkraftwerke, im Handel werden sie häufig auch unter den Begriffen „Stecker-Solargerät“, „Mini-Solaranlage“ oder „Plug-in PV“ verkauft. Diese Photovoltaiksysteme sind im Gegensatz zu ausgewachsenen PV-Anlagen deutlich günstiger und kleiner, lassen sich von Privatpersonen selber anbringen und können von diesen auch direkt genutzt werden. Darüber hinaus lassen sich die Mini-Solargeräte einfach umziehen und an einem anderen Ort weiterbetreiben.

Technisch gesehen handelt es sich der Verbraucherzentrale zufolge bei Balkonkraftwerken um stromerzeugende Haushaltsgeräte – und nicht um Anlagen. Der Plug-in PV erzeugt wie alle anderen Solaranlagen elektrischen Strom aus Sonnenlicht, ein Wechselrichter wandelt diesen dann sofort in Wechselstrom um. Über ein Kabel lässt sich das Gerät mit einer vorhandenen Steckdose auf dem Balkon oder in der Wohnung verbinden. Von dort fließt der Strom dann in einen in der Wohnung vorhandenen Stromkreis und damit laut dem NDR in Geräte, die an das Stromnetz des Haushaltes angeschlossen sind – beispielsweise Waschmaschine, Fernseher, Computer und Kühlschrank – sowie in alle Geräte, die auf Standby-Modus stehen.

Auf diese Weise wird weniger Strom aus dem öffentlichen Netz bezogen, da die Geräte erst einmal den eingespeisten Strom aus dem Stecker-Solargerät nutzen. Ohne einen Netzanschluss produzieren die Mini-PV jedoch keinen Strom.

Mit Stecker-Solargeräten für mehr erneuerbare Energien sorgen: Wann lohnt sich ein Balkonkraftwerk?

Wie die Verbraucherzentrale berichtet, liefern die Solar-Geräte in der Regel genug Strom, um zumindest an sonnigen Tagen einen wesentlichen Teil der Grundlast eines Haushaltes zu decken. Demnach bringt ein Standardmodell mit 380 Watt Leistung an einem Südbalkon montiert jährlich etwa 280 Kilowattstunden Strom zustande. In einem Haushalt mit zwei Personen entspräche das ungefähr dem jährlichen Verbrauch eines Kühlschranks und einer Waschmaschine. Der Rechnung der Zentrale zufolge können Verbraucher auf dem Weg rund 66 Euro sparen – und tun gleichzeitig der Umwelt einen Gefallen. Denn in 20 Jahren spare man mit einem Balkonkraftwerk auch noch 2,5 Tonnen CO₂-Ausstoß ein.

Geeignet sind die Mini-Solaranlagen im Grund für alle Wohnungen, die mit einem Balkon, einer Terrasse oder einer Dachfläche über der Wohnung ausgestattet sind. Sogar eine zur Sonne ausgerichtete Außenwandfläche ist für die Anbringungen eines Plug-in PV ausreichend. Neben dem Balkon stellen aktuell übrigens auch die Flachdächer von Garagen oder Schuppen beliebte Aufstellorte für Solarpaneelen dar.

Förderung von Balkonkraftwerken – in einigen Bundesländern bereits die Regel

Die meist aus einem oder wenigen Solarmodulen bestehenden Geräte kosten online zwischen 400 und 700 Euro, teurere Modelle können auch den Rahmen von 1.000 Euro sprengen. Aufgrund der aktuell hohen Nachfrage ist es möglich, dass die Preise teilweise sogar noch darüber hinausgehen. Doch geben mehrere Bundesländer wie Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bereits Zuschüsse für den Kauf eines Mini-Solargerätes.

Außerdem sollen laut dem NDR die bürokratischen Hürden für eine Inbetriebnahme der Stecker-PV in Zukunft kleiner werden. Dafür setzt sich der Branchenverband VDE (Verband für Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik) ein und fordert einfachere Regeln für die Balkonkraftwerke. Bislang müssen Sie Ihr kleines Solargerät beim lokalen Stromnetzbetreiber sowie bei der Bundesnetzagentur selber anmelden.