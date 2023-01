Autofahren bei Erkältung hat die gleiche Wirkung wie Fahren nach Alkoholkonsum

Von: Carolin Gehrmann

Wenn man sich trotz starker Erkältung hinters Steuer setzt, ist die Fahrtüchtigkeit so stark eingeschränkt wie nach einem doppelten Whiskys. Warum eine Erkältung ähnlich wirkt wie Alkohol.

Bremen – Das RS-Virus, die Grippe, Corona – überall in Deutschland niest, hustet und schnieft es derzeit. Kein Wunder, das nasskalte und sogar stürmische Wetter ist auch nicht gerade einladend und viele plagen sich mit Infekten. Eigentlich gehört man dann ins Bett, aber in der Realität ist das oft nicht möglich. Denn das neue Jahr ist noch jung – und die Termine drücken. Daher kommt es nicht selten vor, dass man sich trotz triefender Nase hinters Steuer setzt.

Das ist aber in vielen Fällen keine gute Idee, denn eine schwere Erkältung hat einen ähnlichen Effekt auf die Fahrtüchtigkeit hat wie der Konsum von Alkohol. Das Unfallrisiko steigt also. Daher sollte man das Auto lieber ein paar Tage stehen lassen und möglichst warten, bis man sich wieder besser fühlt. Mit ein paar Tricks lässt sich die Erkältungsdauer sogar um einige Tage verkürzen.

Ab ans Steuer des Autos? Grippaler Infekt mindert Konzentration und Reaktionsvermögen um 11 Prozent

„Im Vergleich zu Gesunden sind bei Patienten mit einem schweren grippalen Infekt das Konzentrationsvermögen und die Reaktionszeit um 11 Prozent beeinträchtigt“, erläutert Prof. Harald Morr, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Lungenstiftung e.V. (DLS). Dabei bezieht er sich auf eine Untersuchung mit 102 Autofahrern im Fahrsimulator, die an der britischen Universität Leeds durchgeführt wurde. Die dabei festgestellten Auswirkungen kommen in etwa einer Alkoholkonzentration im Blut von 0,5 bis 0,65 Promille gleich. In Deutschland stellt das bei Autofahrern eine Ordnungswidrigkeit dar.

Erkältung wirkt beim Autofahren so wie 0,5 bis 0,65 Promille Alkohol

Ob jemand Alkohol oder andere berauschende Substanzen zu sich genommen hat, kann in einer Verkehrskontrolle eindeutig festgestellt und der Verkehrsteilnehmer, wenn nötig, aus dem Verkehr gezogen werden, damit er sich und andere nicht gefährdet. Obwohl das Risiko vergleichbar ist, gibt es für Benommenheit und Müdigkeit durch einen Infekt jedoch keinen Atemtest, wie die Studienautoren schreiben. Dennoch stelle eine Erkrankung ein nicht zu unterschätzendes Verkehrsrisiko dar. Im Fahrsimulator zeigten die erkälteten Testpersonen nämlich eine deutlich verlangsamte Reaktionszeit gegenüber den gesunden Fahrern. Sie erkannten seltener mögliche Kollisionsgefahren und fuhren insgesamt dichter auf das vor ihnen fahrende Auto auf.

Autofahren bei Erkältung ist gefährlich – Niesen verlängert den Bremsweg

Zu der ohnehin geminderten Konzentrationsfähigkeit durch den Infekt kommt häufig noch die Gefahr durch heftiges Niesen hinzu. Dabei sind Autofahrer bis zu zwei Sekunden lang abgelenkt – was den Bremsweg bei einem Tempo von 113 Kilometern pro Stunde um bis zu 63 Meter verlängern kann, wie das Forschungsteam ermittelte. Sucht man dann auch noch hektisch nach einem Taschentuch, ist man noch stärker abgelenkt – und verursacht leichter einen Unfall. Trotz dieser Risiken haben sich 38 Prozent der Briten bereits mit Erkältungssymptomen oder sogar Fieber hinter das Steuer gesetzt. Die Ergebnisse der Studie dürften sich auch auf Deutschland übertragen lassen.

Viele Menschen setzen sich auch mit starker Erkältung ans Steuer – und unterschätzen das damit verbundene Risiko, einen Unfall zu bauen. © Isai Hernandez/IMAGO

Autofahrer unterschätzen die Gefahr, die von einer Erkältung im Straßenverkehr ausgeht

Dabei unterschätzen Autofahrerinnen und Autofahrer auch hier die Gefahren im Straßenverkehr durch einen Infekt mit großer Wahrscheinlichkeit. Denn laut einer von dem Pharmaunternehmen Pohl Boskamp beauftragten Umfrage aus dem Jahr 2016 greifen 72 Prozent aller Mütter in Deutschland auch dann zum Lenkrad, wenn sie erkältet sind, um ihre Kinder im „Mama-Taxi“ von A nach B fahren. Warum zu diesem Thema allerdings nur Mütter befragt wurden, hat das Unternehmen nicht genauer dargelegt.

Es ist aber davon auszugehen, dass dies auch in ähnlicher Weise auf Väter und viele andere Verkehrsteilnehmende zutrifft. Um das Thema der oftmals ungleich verteilten Care-Arbeit zwischen Vätern und Müttern soll es an dieser Stelle aber nicht gehen. Auch Männer zeigen allerdings Krankheitssymptome bei einem Infekt und andere Menschen, die nicht Mütter sind, ebenso. Auch sie müssen Auto fahren – teilweise sogar beruflich. Die Frage der Sicherheit am Steuer ist daher ein gesamtgesellschaftliches Thema.

Medikamente gegen Erkältung wirken sich auch auf die Fahrtüchtigkeit aus

In der Befragung unter den Müttern zeigte sich, dass von den 72 Prozent, die trotz Krankheit Auto fahren, wiederum 62 Prozent die Auswirkungen ihrer Symptome auf ihre Fahrtüchtigkeit unterschätzten. 40 Prozent gaben an, dass sie auf verschreibungspflichtige Medikamente verzichteten, da sie Nebenwirkungen befürchteten, die sie im Straßenverkehr beeinträchtigen könnten. Dabei können auch frei verkäufliche Mittel das Reaktionsvermögen negativ beeinflussen. 30 Prozent der Mütter gaben an, den Beipackzettel ihrer Medikamente gar nicht erst zu lesen.

„Wer sich angeschlagen fühlt, sollte sich – insbesondere bei zusätzlicher Müdigkeit, nach der Einnahme von Medikamenten oder dem Genuss bereits kleinster Alkoholmengen – nicht mehr hinter das Steuer setzen“, empfiehlt der DLS-Vorsitzende Morr. So hält man das Risiko, an einem Unfall beteiligt zu sein, möglichst klein und verhindert mögliche unangenehme Folgen. Der Verlust des Führerscheins könnte dabei noch eine der weniger folgenschweren sein.