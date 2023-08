Erhalten auch Beschäftigte, die aktuell erkrankt sind, den Inflationsausgleich?

Von: Ulrike Hagen

Tarifeinigung im öffentlichen Dienst: Die Inflationsprämie von insgesamt 3000 Euro kommt. Doch haben auch Beschäftigte im Krankenstand Anspruch darauf?

Frankfurt – Nach monatelangen Verhandlungen im Tarifstreit im öffentlichen Dienst hatten sich im Frühjahr alle Tarifparteien im öffentlichen Dienst auf einen Kompromiss geeinigt. Die Einigung beinhaltet auch insgesamt 3000 Euro Inflationsprämie als Inflationsausgleich in mehreren Stufen. Doch wie sieht es für Arbeitende aus, die aktuell krankgeschrieben sind – gehen sie leer aus?

Ein Patient liegt auf einer Intensivstation in einem Zimmer. © Fabian Strauch/dpa/Symbolbild

Erhalten auch Beschäftigte, die aktuell erkrankt sind, das Inflationsausgleichgeld?

Bereits im April 2023 hatten sich die Gewerkschaft Ver.di und die Arbeitgeber auf ein Tarifergebnis geeinigt, das 2,5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst betrifft. Aufgrund des neuen Tarifvertrags im öffentlichen Dienst (TVöD) dürfen sich Beschäftigte auf den Inflationsausgleich freuen.

Voraussetzung für die einmalige Sonderzahlung ist, dass bereits am 1. Mai 2023 ein Arbeitsverhältnis vorliegt – und an mindestens einem Tag zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 31. Mai 2023 Anspruch auf Entgelt bestand. Doch was geschieht im Falle einer Krankheit?

Ich bin aktuell erkrankt, bekomme ich trotzdem die Inflationsprämie?

Die Gewerkschaft Verdi erklärt dazu: „Dem Anspruch auf Entgelt gleichgestellt ist die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall“. Das bedeutet im Klartext: Ja, Beschäftigte, die aktuell erkrankt sind, und aufgrund dessen Anspruch auf Entgeltfortzahlung oder Krankengeldzuschuss haben, haben einen Anspruch auf die vereinbarten Inflationsausgleichsprämien.

TVöD: Wie hoch ist der Inflationsausgleich – und wer kann ihn bei Krankheit beanspruchen?

Das gilt übrigens nicht nur Arbeitnehmer, die Vollzeit bzw. Teilzeit beschäftigt sind, sondern auch für Studierende, Auszubildende und Praktikanten. Folgende Tabellen zeigen den Inflationsausgleich in den verschiedenen Beschäftigungsgruppen. Dieser besteht – ebenso wie bei „normalen“ Arbeitnehmer:innen auch im Krankheitsfall.

Die Inflationsprämien nach Tarifabschluss für die Beschäftigten bei Bund und Kommunen mit dem neuen TVöD 2023:

Inflationsausgleich für Angestellte:

Im Juni 2023 erhalten Beschäftigte eine einmalige Inflationsausgleichszahlung in Höhe von 1.240 Euro, die steuer- und abgabenfrei ist.

Von Juli 2023 bis Februar 2024 erhalten Beschäftigte monatliche steuer- und abgabenfreie Sonderzahlungen in Höhe von 220 Euro.

Inflationsprämie für Auszubildende, Studierende und Praktikanten:

Einmalzahlung im Juni: 620 Euro Inflationsausgleich

Juli 2023 bis Februar 2024: Monatszahlungen in Höhe von jeweils 110 Euro

Quelle: ver.di

Erhalten auch Beschäftigte, die kein Krankengeld mehr erhalten, die Inflationsprämie?

Allerdings gibt es auch Ausnahmen. Beschäftigte, die in dem relevanten Zeitraum keinen Anspruch (mehr) auf Entgelt, Entgeltfortzahlung, Krankengeldzuschuss oder andere Lohnersatzleistungen hatten – beispielsweise wegen Elternzeit, unbezahlten Sonderurlaub, Rente auf Zeit oder Berufsunfähigkeit ohne Anspruch auf Lohnfortzahlung oder Krankengeldzuschuss –, haben keinen Anspruch auf den Inflationsausgleich. In Anlehnung an den TVöD betreffen die Regelungen zum Inflationsausgleich übrigens auch die Angestellten des Bundes.