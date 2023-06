Gift in Supermarkt-Erdbeeren: Institut weist Kritik zurück und lässt Fragen offen

Erdbeeren bergen keine Gesundheitsrisiken – zu diesem Ergebnis kommt das Institut für Risikobewertung. Doch es bleiben weiterhin Fragen offen.

Dortmund – „Ist der Verzehr von Erdbeeren unbedenklich?“ – diese Frage haben sich womöglich viele Verbraucher nach der Veröffentlichung aktueller Untersuchungsergebnisse der Umweltorganisation BUND gefragt. Nun hat sich das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) zu Wort gemeldet und die Testergebnisse entkräftigt.

Institut gibt nach Erdbeer-Testergebnissen Entwarnung – „nicht gesundheitlich bedenklich“

Erdbeeren gehören zu einem beliebten Snack im Sommer. Der Nachweis hoher Pestizidbelastungen auf den Früchten sorgte dementsprechend für große Verunsicherung in der Bevölkerung. So hat sich nun das BfR mit den Testergebnissen auseinandergesetzt und allen Erdbeer-Liebhabern zunächst Entwarnung gegeben.

Denn wie aus einer aktuellen Meldung des BfR hervorgeht, stellen Befunde von Pestiziden in Lebensmitteln nicht zwangsläufig ein gesundheitliches Risiko für Verbraucher dar. Alle gefundenen giftigen Wirkstoffe in Pflanzenschutzmittel seien auf ihre gesundheitliche Effekte bewertet und als sicher beurteilt worden.

Außerdem weist das Institut darauf hin, dass jeder der Stoffe die erforderliche EU-Zulassung für die Verwendung in Pflanzenschutzmitteln besitzt.

Den festgelegten Höchstwert der giftigen Rückstände überschreiten die Test-Erdbeeren nicht, teilt das BfR mit. Somit werden alle getesteten Früchte als „nicht gesundheitlich bedenklich“ eingestuft. Damit müssen sich Verbraucher laut den Wissenschaftlern keine Sorgen um etwaige gesundheitliche Risiken machen. Doch trotzdem bleiben gewisse Fragen weiter offen.

Institut gibt nach Erdbeer-Test Entwarnung – doch offene Fragen bleiben bestehen

Denn die Risikobewertung des BfR bezieht sich zwar auf die Befunde aus dem Erdbeertest, jedoch gibt das Institut lediglich Entwarnung in Bezug auf drei der insgesamt acht nachgewiesenen Giftstoffe.

Zu den restlichen fünf gefundenen Pestizid-Wirkstoffen macht das BfR keine weiteren Angaben. Wie aus den Testergebnissen des BUND hervorgeht, bestehe außerdem ein bislang noch wenig erforschtes Gesundheitsrisiko aufgrund der Mehrfachbelastungen im Obst. Das bedeutet, in den Erdbeeren lassen sich gleich mehrere schädliche Giftstoffe nachweisen.

Verbraucher erhalten in Bezug auf gefundene Giftstoffe in Erdbeeren Entwarnung – zumindest teilweise.

Die Kombination aus verschiedenen Wirkstoffen in Pflanzenschutzmitteln müsse auch laut Toxikologin Marike Kolossa vom Umweltbundesamt noch genauer untersucht werden. Denn bereits vor einem Jahr wies sie in der Sendung „JENKE. Das Food-Experiment: Was essen wir wirklich?“ darauf hin, dass Verbraucher heute einer Vielzahl an Giftstoffen in Lebensmitteln ausgesetzt sind.

So lässt sich festhalten, dass laut BfR von Supermarkt-Erdbeeren kein gesundheitliches Risiko ausgeht. Trotzdem besteht weiterhin Unklarheit über die gemeinsame Wirkung von giftigen Stoffen in Lebensmitteln.