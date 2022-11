Enkeltrick neu erfunden: Energiepauschale lädt Betrüger ein

Vorsicht, Abzocke! Betrüger nutzen zurzeit die Energiepreispauschale als Vorwand, um an die Kontodaten von Senioren zu gelangen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn

Die 300 Euro der Energiepauschale kommen automatisch. Wer am Telefon oder per Mail Kontodaten haben will, ist ein Betrüger.

Hamburg – Rentner werden aktuell vermehrt das Ziel einer neuen Betrugsmasche, die sich die Energiepauschale zunutze macht. Unter dem Vorwand, für die Auszahlung der Energiepauschale noch einmal die Kontodaten zu benötigen, rufen Betrüger bei Rentnern an.

Die Energiepauschale wird von der Deutschen Rentenversicherung ausgezahlt und kommt automatisch im Dezember mit der Rentenzahlung aufs Konto. Die Kontodaten liegen der Versicherung bereits vor, müssen also nicht extra irgendwo angegeben werden. Wer im Dezember zum ersten Mal Rente bekommt, muss auf die Pauschale noch bis zum neuen Jahr warten. Bei der nächsten Einkommenssteuer sind die 300 Euro der Pauschale zu berücksichtigen.