Heizgesetz: Was, wenn man keine Wärmepumpe einbauen kann?

Von: Nadja Austel

Ab 2024 soll die Energiewende per Gesetz Einzug in Deutschlands Heizkellern halten. Wärmepumpen werden als Heiztechnik der Zukunft gehandelt – in der Regel.

München – Nach dem Rückzug von Energie-Staatssekretär Patrick Graichen rückt der Fokus auf inhaltliche Korrekturen des von ihm erarbeiteten Gesetzes zum Heizungstausch. „Wir werden das Gesetz im parlamentarischen Verfahren gemeinsam zu einem guten Gesetz machen“, sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr der Deutschen Presse-Agentur. „Wie lange das dauern wird, ist zweitrangig, wenn das Ergebnis stimmt.“

Nach dem Entwurf des Gesetzes soll von 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. So soll der Abschied von klimaschädlichen Gas- und Ölheizungen eingeläutet werden. Der Umstieg soll laut Wirtschaftsministerium „durch gezielte Förderung unterstützt werden“, die auch soziale Härten abfedere.

Wärmepumpen sollen die Heizung der Zukunft sein – oder doch nicht?

Elektronische Wärmepumpen werden laut Verbraucherzentrale am häufigsten als Alternative zu Gas- oder Ölheizungen empfohlen. Sie seien jedoch nur dann empfehlenswert, wenn sie auch hohe Jahresarbeitszahlen erreichen. Dabei gelte der Grundsatz: Je niedriger die maximalen Temperaturen im Heizsystem sind, desto effizienter arbeiten die Wärmepumpen und senken die Betriebskosten.

Die Lüftungsanlage einer Wärmepumpe steht vor einem Wohnhaus. © Silas Stein/dpa

Die besten Voraussetzungen dafür haben demnach Gebäude mit einer guten Wärmedämmung und Flächenheizungen, beispielsweise Fußboden- oder Wandheizungen. Wärmepumpen, die das Erdreich oder das Grundwasser als Wärmequelle nutzen, arbeiten laut Verbraucherzentrale außerdem noch effizienter als Luft-Wärmepumpen.

Energiewende der Heizung: Auch ohne Wärmepumpe Energie sparen

Für Fälle, in denen Wärmepumpen nicht empfehlenswert sind, verweist die Verbraucherzentrale auf andere Modernisierungsstrategien. Vorhandene Heizsysteme könnten oft auch optimiert werden, ohne in eine neue Heizung zu investieren. Mit folgenden Maßnahmen können laut Verbraucherzentrale bereits bis zu 20 Prozent Energie eingespart werden:

Hydraulischer Abgleich, damit alle Heizkörper gleichmäßig durchströmt werden

Ersatz alter Umwälzpumpen durch energiesparende Hocheffizienzpumpen

Dämmung der Rohre, Armaturen und Speicher in unbeheizten Räumen

Reinigung und Wartung des Wärmeerzeugers

Absenken zu hoher Heiz- und Warmwassertemperaturen, Nachtabsenkung oder -abschaltung, Einschränkung der Betriebszeiten

Heizung modernisieren: Was hilft neben der Wärmepumpe?

Soll das System komplett ausgetauscht werden, sei im Voraus die korrekte Heizlastberechnung, also die Ermittlung der Leistungen für jeden einzelnen Heizkörper und den Wärmeerzeuger, besonders wichtig. Denn sehr häufig seien bereits vorhandene Heizkessel überdimensioniert. Und auch wenn nur der Wärmeerzeuger ausgetauscht werde, könne viel Energie gespart werden.

Moderne Heiztechnik kommt demnach mit 10 bis 20 Prozent weniger Heizenergie aus als veraltete Kessel, liefert aber gleich viel Wärme für Heizung und Warmwasser, so die Verbraucherzentrale. Beim Austausch des Wärmeerzeugers sollte dann auf erneuerbare Energien gesetzt werden. Anhand der vorliegenden Rahmenbedingungen könne die jeweils bestgeeignete Technik ausgewählt werden.

Beispiele für einen energiesparenden Austausch hin zu erneuerbaren Energieressourcen seien:

Ersatz einer Brennwert- oder Niedertemperatur-Öl- oder Gasheizung durch eine Wärmepumpe

Ersatz einer vorhandenen Nachtstrom-Zentralheizung durch einen automatisch beschickten Pelletkessel

Ersatz von Nachtspeicheröfen durch Fernwärme mit Heizwasserverteilsystem

Heizen mit Zweitsystem: Nicht nur die Wärmepumpe hilft

Oft sei auch die Einrichtung eines Zweitsystems sinnvoll, das das vorhandene oder geplante Heizsystem unterstützt: Insbesondere eignen sich dafür thermische Solaranlagen als Ergänzung vorhandener Zentralheizungen, nicht nur zur Warmwasserbereitung, sondern auch zur Heizungsunterstützung. Auch in Wohnräumen aufgestellte Pelletöfen könnten ein Heizsystem unterstützen – wahlweise als Einzelofen oder angeschlossen an die vorhandenen Heizungsrohre.

In Häusern mit geringem Energiebedarf könne eine Kombination aus Holzpelletofen und Solarwärmeanlage sogar den gesamten Wärmebedarf decken. Eine Photovoltaikanlage kann einen Teil des Strombedarfs bei Wärmepumpen und zusätzlich große Teile des Haushaltsstroms decken, informiert die Zentrale zudem. Auf ihrer Internetseite bietet sie zu allen Fragen zum Wechsel auf erneuerbare Heizsysteme kostenlose Beratungen an. (na/dpa)