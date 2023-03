Energiepreispauschale für Studenten: So einfach gibt’s die 200 Euro

Von: Raffaela Maas

Bald erhalten auch die Studenten und Fachhochschüler die vom Bund versprochenen 200 Euro Energiepreispauschale. Für den Erhalt des Geldes müssen einige Schritte befolgt werden.

Berlin - Das Warten hat bald ein Ende: ab 15. März können Studierende und Fachhochschüler endlich den Antrag auf die Energiepreispauschale für Studenten (EPPSG) stellen, um die Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro zu erhalten. Der steuerfreie Zuschuss soll angesichts der gestiegenen Kosten für Lebensmittel, Strom und Heizung zur Unterstützung dienen.

Energiepreispauschale für Studenten: nur mit Antrag erhalten Studenten das Geld

Studierende kommen im Gegensatz zu Millionen Erwerbstätigen und Rentnern, die im letzten Jahr mit wenigen Ausnahmen ohne zusätzlichen Aufwand 300 Euro Energiepreispauschale (EPP) erhalten haben, nicht so leicht an das Geld. Es fehlt an einer zentralen Struktur, über die man alle Studenten erreichen kann. Deshalb müssen Studenten und Fachhochschüler für die 200 Euro EPP auf der Onlineplattform einmalzahlung200.de einen Antrag stellen.

Dafür bedarf es einer Anmeldung mit einem BundID-Konto, über das man auch verschiedene andere Verwaltungsleistungen in Deutschland online erledigen kann. Zum Nachweis der Identität dient entweder die Online-Ausweisfunktion des Personalausweises oder ein ELSTER-Zertifikat. Auf den ersten Blick mag das komplex klingen, vor allem wenn keine der beiden Option griffbereit sind. Doch es gibt noch eine einfachere Möglichkeit, um an das Geld zu gelangen, berichtet chip.de.

200 Euro vom Bund: es gibt auch einen einfachen Weg

Für das Anlegen der BundID stehen zwei Arten von Konten zur Wahl:

Registrieren mit elektronischer ID: Für den Nachweis der Identität gibt es die Auswahl zwischen der Nutzung der Online-Ausweisfunktion, der EU-Identität (europäische eID), die Unionsbürgerkarte (eID-Karte) oder eines ELSTER-Zertifikats, um die BundID anzulegen. Besonders wenn der Online-Ausweis schon öfter benutzt wurde oder ein ELSTER-Zertifikat bereits vorliegt, ist diese Art der Registrierung zu empfehlen.

Für den Nachweis der Identität gibt es die Auswahl zwischen der Nutzung der Online-Ausweisfunktion, der EU-Identität (europäische eID), die Unionsbürgerkarte (eID-Karte) oder eines ELSTER-Zertifikats, um die BundID anzulegen. Besonders wenn der Online-Ausweis schon öfter benutzt wurde oder ein ELSTER-Zertifikat bereits vorliegt, ist diese Art der Registrierung zu empfehlen. Registrieren mit Benutzername und Passwort: Um ein BundID-Konto anzulegen, braucht man nicht zwingend den Online-Ausweis oder ein ELSTER-Zertifikat. Auch mithilfe eines Benutzernamen und einem dazugehörigen Passwort kann das Konto angelegt werden. Diese Art der Registrierung ist besonders unkompliziert, da ein noch nicht benutzter Online-Ausweis gar nicht erst freigeschaltet werden muss und auch kein ELSTER-Zertifikat benötigt wird, das man sich möglicherweise extra dafür ausstellen lassen muss.

BundID-Konto erstellen - So erhält man die PIN

Bei der Registrierung mit Benutzername und Passwort ist für die Identitätsbestätigung ein Zugangscode von der Uni und auch eine PIN nötig. Darauf weist ein Abschnitt aus den FAQs auf dem Antragsportal hin. Auch für die Anmeldung mit Zugangscode und PIN wird ein BundID-Konto benötigt.

Dieser Zugangscode wird von der Hochschule oder Ausbildungsstätte bereitgestellt. Erst mit diesem können Studierende, Auszubildende und Fachschüler das Antragsformular auf der Website aufrufen. Einige Hochschulen haben bereits angekündigt, dass Zugangsdaten automatisch mit PIN verteilt werden, etwa die Hochschule München oder die Uni Magdeburg. Außerdem haben viele Unis ohnehin schon Plattformen, für die sich Studenten registriert und dabei ihre Identität nachgewiesen haben, so chip.de.

Es kann jedoch sein, dass sich die Vergabe von PINs durch die Ausbildungsstätten als doch etwas komplizierter erweist. In der Durchführungsverordnung heißt es: „Die Ausbildungsstätte darf die PIN nur herausgeben, wenn die antragsberechtigte Person ihre Identität mittels eines amtlichen Lichtbildausweises oder auf andere geeignete Weise nachgewiesen hat.“

Energiepreispauschale: verschiedene Arten der Anmeldung sind möglich

Ist es schließlich doch komplizierter, eine PIN zu erhalten, lohnt es sich stattdessen möglicherweise mehr, sich einen Online-Ausweis zuzulegen. Wer bereits ein BundID-Konto mit Benutzername und Passwort eingerichtet hat, kann dieses bei Bedarf noch abändern. Unter Zugänge & Daten besteht die Möglichkeit, einen Online-Ausweis oder ein ELSTER-Zertifikat nachträglich einzureichen.

Der März bringt für Millionen Menschen hierzulande mehr Geld. Denn es wird nicht nur die Energiepreispauschale für Studenten und Fachschüler ausgezahlt. Auch weitere finanzielle Entlastungen sind in Sicht. (rrm)