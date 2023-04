Energiepreisbremse ohne Wirkung: Strom- und Gastarife oft unter Preisbremse

Von: Johannes Nuß

Laut dem Vergleichsportal Check24 zeigen die Energiepreisbremsen für Gas und Strom kaum Wirkung. Viele Tarife liegen bereits unter den Preisgrenzen.

München – Eigentlich sollten Gas- und Strompreisbremse aus dem Entlastungspaket der Bundesregierung die Verbraucherinnen und Verbraucher entlasten. Doch bei vielen kommt die Entlastung nicht an, hat jetzt das Vergleichsportal Check24 herausgefunden. Der Grund ist recht simpel: Viele Tarife der Strom- und Gasanbieter sind inzwischen wieder preislich unter der Gas- beziehungsweise Strompreisbremse angesiedelt. Zuvor hatte bereits das Vergleichsportal Verivox darauf hingewiesen, dass es große Unterschiede bei den Strompreisen zwischen Ost und West in Deutschland gibt.

Energiepreisbremse ohne Wirkung: Strom- und Gastarife oft günstiger

In Deutschland gibt es mittlerweile zahlreiche Strom- und Gasanbieter, deren Tarife unterhalb der Strom- und Gaspreisbremsen liegen. Darauf hat das Vergleichsportal Check24 hingewiesen. Demnach liegen bei Strom ebenso wie bei Gas bereits 82 Prozent aller Tarife von Alternativanbietern unterhalb der Energiepreisbremsen-Grenze von 12 Cent je Kilowattstunde Erdgas und 40 Cent je Kilowattstunde Strom.

„Gleichzeitig sind in der Stromgrundversorgung noch 73 Prozent aller Tarife über der Preisbremse, in der Gasgrundversorgung sind es noch 89 Prozent“, teilte Check24 am Sonntag in München mit, berichtet die Nachrichtenagentur dpa.

Gaspreisbremse: Günstigster Gastarif liegt mit einer Ersparnis von 520 Euro unter der Energiepreisbremse

Wie Check24 ausgerechnet hat, wird eine Familie mit einem durchschnittlichen Gasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden im Jahr durch die Gaspreisbremse um rund 730 Euro entlastet. Im Schnitt zahlt die Familie laut den Berechnungen statt 3.450 Euro durch die Gaspreisbremse nur noch 2.723 Euro.

Noch günstiger würde es allerdings für die Familie, wenn sie den Gasanbieter wechselt, heißt es vonseiten Check24. „Die Alternativtarife sind so günstig wie seit Ende 2021 nicht. Bereits 80 Prozent der über Check24 angebotenen Gastarife liegen unterhalb der Preisbremse von 12 Cent pro kWh und sind auch ohne Preisbremse günstig“, heißt es. Wechselt man nun aus den Tarifen der teuersten Anbieter zu einem der zehn günstigsten Gasanbieter, sei eine Ersparnis von mehr als 520 Euro zu erzielen – zusätzlich zur Gaspreisbremse.

Strompreisbremse: Günstigster Stromtarif liegt mit einer Ersparnis von 349 Euro unter der Energiepreisbremse

Beim Strom ist ähnliches zu beobachten, wie das Vergleichsportal auf seiner Internetseite schreibt. Im Schnitt würde 216 Euro im Jahr durch die Strompreisbremse gespart. Statt durchschnittlich 2.330 Euro für 5.000 Kilowattstunden zu bezahlen, werden mit der Strompreisbremse nur 2.114 Euro fällig.

Aber genau wie beim Gas kann noch mehr gespart werden, wenn der Stromanbieter gewechselt wird, so die Experten von Check24. Denn rund 80 Prozent der Stromanbieter, die über das Portal vermittelt werden, liegen unterhalb der Strompreisbremse von 40 Cent je Kilowattstunde. Würde die Familie zu einem der zehn günstigsten Stromanbieter wechseln, würde sie im Jahr im Schnitt 349 Euro sparen – zusätzlich zur Strompreisbremse. (jon/dpa)