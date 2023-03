Bald voll elektrisch: Deutsch-dänische Reederei setzt auf E-Fähren

Von: Gregor-José Moser

Die deutsch-dänische Reederei Scandlines wirbt mit grüner Fährschifffahrt. Ab 2024 will das Unternehmen auch eine rein elektrische Fähre einsetzen.

Hamburg/Kopenhagen - Das Fährunternehmen Scandlines lässt ein voll elektrisches Schiff bauen. 147 Meter lang und 25 Meter breit soll die neue Hightech-Frachtfähre am Ende sein. Noch befindet sich „PR24“ (steht für Puttgarden-Rødby) aber im Bau auf der türkischen Cemre-Werft. Wenn alles nach Plan läuft, soll das Schiff ab kommendem Jahr auf der sogenannten Vogelfluglinie zwischen Hamburg und Kopenhagen zum Einsatz kommen, wie Scandlines-Chef Carsten Nørland den Lübecker Nachrichten mitgeteilt hat.

Sobald die Elektrofähre fertig ist, soll sie etwa 140 Passagiere sowie 66 Lkw transportieren können. Die riesige Batterie hat eine Kapazität von zehn Megawattstunden. Besonders beeindruckend: Nach gerade einmal 17 Minuten soll diese vollständig aufgeladen sein. Theoretisch müsste die Fähre damit nur eine gute Viertelstunde in einem Hafen ankern, bis sie wieder bereit zum Auslaufen wäre.

Auf der Vogelfluglinie soll ab 2024 auch eine komplett elektrische Fähre verkehren. © Fehmarn24

Ladezeiten: Elektrofähre schlägt E-Auto deutlich

Von einer solchen Ladedauer können Fahrer von Elektroautos nur träumen. Dem ADAC zufolge beträgt sie bei E-Autos im Schnitt zwischen zwei und 17 Stunden – je nach Wandladestation und Bordladegerät. Hoffnung macht da ein Projekt von deutschen Forschern. Das Ziel: Autobahnen selbst sollen per Induktion die auf ihnen fahrenden E-Autos aufladen - und zwar während der Fahrt. In Bayern soll dafür die erste Teststrecke entstehen.

Ausstattung und technische Leistung der Elektrofähre haben jedoch auch ihren Preis. Rund 80 Millionen Euro kostet das Schiff das Fährunternehmen Scandlines. Die Summe fließt in die Türkei, wo die Hightech-Fähre gebaut wird. Der Scandlines-Chef kann sich aber vorstellen, weitere Aufträge für Elektrofähren in Zukunft an deutsche Werften zu vergeben, wie er den Lübecker Nachrichten sagte.

Fahrten mit der E-Fähre: Hoffen auf deutschen Ökostrom

Die vier Scandline-Fähren, die aktuell auf der Vogelfluglinie unterwegs sind, haben einen Hybrid-Antrieb. Sie werden also von einem Elektro- und einem dieselgetriebenen Motor angetrieben. Die Elektrobatterien lädt Scandline bislang ausschließlich im dänischen Rødby. In Puttgarden sei das Stromnetz nicht leistungsfähig genug, erklärt Scandline-Chef Nørland.

Ebenfalls eine Rolle spiele dabei der Strompreis. Der liege in Deutschland deutlich höher als in Dänemark. Verantwortlich dafür sei auch die Umlage auf erneuerbare Energien, so Nørland. Er hofft, dass Schiffsbatterien bald auch mit Ökostrom aus Norddeutschland geladen werden können.