E-Autos in Vergleich zum Verbrenner unzuverlässig? ADAC-Pannestatistik gibt Aufschluss

Auf deutschen Straßen fahren immer mehr E-Autos. Doch wie zuverlässig sind diese im Vergleich zu Verbrennern? Der ADAC klärt mit einer Pannenstatistik auf.

Bremen – Der ADAC veröffentlicht Jahr für Jahr eine Pannenstatistik. Darin wird festgehalten, welche Autos im jeweiligen Kalenderjahr am häufigsten liegengeblieben sind. Wie sieht der Vergleich zwischen E-Autos und Verbrennern aus?

ADAC Pannenstatistik klärt auf: so zuverlässig sind E-Autos

E-Autos werden in Deutschland immer beliebter – teils können diese das Stromnetz belasten. Wie der ADAC schreibt, wächst die Anzahl an Pkw ohnehin stetig. Rund 48,8 Millionen Autos sind in Deutschland zugelassen. Der Großteil von ihnen sind nach wie vor Benziner und Diesel, die Anzahl an Hybriden oder E-Autos nimmt jedoch immer weiter zu. Im Vergleich ist der Anteil an Hybriden und E-Autos dennoch relativ gering: Am 1. Januar 2023 waren knapp 2,1 Prozent der Autos in Deutschland rein elektronisch betrieben. Rund 4,8 Prozent der Autos hatten einen Hybrid-Motor.

E-Autos waren in der Pannenauswertung des Jahres 2022 zum ersten Mal dabei. Ausgewertet werden nur Modelle von Fahrzeugen, von denen mindestens 7000 Autos auf deutschen Straßen zugelassen sind. In der Auswertung sind deshalb nur vier verschiedene E-Auto-Modelle dabei. Wie der ADAC schreibt, wird eine Frage in den letzten Jahren immer häufiger gestellt: „Was ist pannenanfälliger: Verbrenner oder E-Auto?“ Verbrenner-Autos verzeichneten deutlich mehr Pannen pro 1000 Fahrzeugen. Aber: Ein direkter Vergleich ist laut ADAC schwierig.

ADAC-Statistik: So viele Pannen gab es mit E-Autos

Problematisch bei einem direkten Vergleich ist, dass E-Autos im Schnitt deutlich jünger sind als ihre Verbrenner-Kollegen. Das Durchschnittsalter der in Deutschland zugelassenen Autos liegt bei knapp 10 Jahren. Da die Pannenwahrscheinlichkeit mit zunehmendem Alter steigt, ist ein Vergleich mit den jüngeren E-Autos schlichtweg unfair. Dennoch: E-Autos mit Erstzulassung im Jahr 2020 wurden mit Dieselfahrzeugen und Benzinern aus demselben Jahr verglichen. Das Ergebnis: Von 1000 E-Autos blieben im Schnitt 4,9 liegen, von 1000 Verbrennern ganze 6,9.

Pannen pro 1000 Fahrzeuge mit Erstzulassung 2020 nach Bauteilgruppen:

Bauteilgruppe E-Autos Verbrenner Starterbatterie 2,5 2,5 Reifen 1,1 1,6 Generatoren, Anlasser, Bordnetz, Beleuchtung 0,6 0,5 Schlüssel, Schlösser, Wegfahrsperre 0,2 0,6 Motor, Motormanagement, HV-System 0,2 1,3 Karosserie 0,1 0,1 Antrieb 0,1 0,1 Bremsen 0,1 0,1

Die häufigste Ursache für das Liegenbleiben war eine defekte oder entladene Starterbatterie – bei E-Autos sowie Verbrennern gleichermaßen. Knapp dahinter folgt ein defekter Reifen, der bei Verbrennern deutlich häufiger kaputtging. Einen großen Abstand haben Verbrenner-Autos bei defekten Motoren, Motormanagement und Hochvolt-Systemen (HV). Wie der ADAC schreibt, ist dennoch kein abschließendes Fazit möglich. Erst in den nächsten Jahren wird sich demnach zeigen, wie anfällig E-Autos für Pannen sind, wenn sie älter werden.