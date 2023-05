Einzelne Ausfälle im Nahverkehr nach Streik-Absage – Bahnverkehr „stabil angelaufen“

Von: Pauline Wyderka

Zum Wochenstart kommt es bei der Bahn zu einigen Ausfällen. Die Bahn warnt trotz Streikabsage vor möglichen Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr. Lesen Sie hier mehr:

Deutschland hatte sich auf Streik und Bahnchaos eingestellt: Der Eindruck entsteht, wenn man am Montagmorgen (15. Mai) am Bahngleis steht und dieses trotz Wochenstart wie ausgestorben daliegt. Wer kann, verlegt Termine und Reisepläne wohl um, bleibt zuhause oder greift zum Fahrrad. Dabei läuft der Regionalverkehr weitgehend normal an. Lediglich zu einigen Ausfällen kommt es.

HEIDELBERG24 verrät, wie die Züge zum Wochenstart fahren, nachdem die Bahn trotz abgesagtem Streik vor Einschränkungen warnt.

Zu den Einschränkungen im Betrieb kommt es vor allem dadurch, dass nach der kurzfristigen Streikabsage für mehr als 2 Tage, erstmals der gesamte Fahrplan für ganz Deutschland innerhalb von 24 Stunden umorganisiert werden muss. (paw)